РФ ударила по ТРЦ в Ровно, есть пострадавшие, людей просят закрыть окна
РФ устроила реактивным дроном по торговому центру в Ровно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Ровенской ОВА Александра Коваля.
"Торговый центр подвергся атаке в Ровенской области. По предварительной информации, три человека ранены, из них двоих - госпитализировали", - говорится в сообщении.
На месте происшествия возник большой пожар.
"Продукты горения активно распространяются, поэтому призываю жителей окрестных домов, закрывать окна. Вместе со всеми соответствующими службами нахожусь на месте происшествия", - добавил глава ОВА.
Напомним,РФ также ударила по ТРЦ в Ковеле на Волыни. В результате атаки возникли разрушения складских зданий.
Кроме того, россияне попали в гипермаркет "Олди" в Житомире. Он прекратил работу после атаки.