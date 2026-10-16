В Ровно и области масштабные отключения света из-за удара россиян, - "Укрэнерго"

Российские оккупанты атаковали магистральную сеть. Из-за этого в Ровно и области у большого количества людей пропал свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram .

"В результате российской дроновой атаки на магистральную сеть НЭК "Укрэнерго" - повреждения получила энергетическая инфраструктура, задействованная в энергообеспечении Ровенской области. В результате - фиксируются масштабные обесточивания в Ровно и близлежащих районах", - сказано в сообщении компании.

Энергетики уже работают над тем, вернуть свет потребителям по резервным схемам. При этом аварийно-восстановительные работы начнутся, когда это позволит ситуация с безопасностью.

В "Укрэнерго" уточнили, что восстановительные работы в Волынской области продолжаются. В частности, речь о Луцке, сети питания которого были серьезно повреждены в результате ночных ударов.

Украинцев, у которых есть свет, призвали к максимально экономному потреблению.

Удары по энергетике

Напомним, ранее Министерство энергетики Украины сообщало о том, что российские оккупанты наносят удары по энергетическим объектам с самого утра.