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В Ровно и области масштабные отключения света из-за удара россиян, - "Укрэнерго"

18:13 16.10.2026 Пт
1 мин
aimg Иван Носальский
В Ровно и области масштабные отключения света из-за удара россиян, - "Укрэнерго" Иллюстративное фото: в Ровно пропал свет (Getty Images)
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Российские оккупанты атаковали магистральную сеть. Из-за этого в Ровно и области у большого количества людей пропал свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

"В результате российской дроновой атаки на магистральную сеть НЭК "Укрэнерго" - повреждения получила энергетическая инфраструктура, задействованная в энергообеспечении Ровенской области. В результате - фиксируются масштабные обесточивания в Ровно и близлежащих районах", - сказано в сообщении компании.

Энергетики уже работают над тем, вернуть свет потребителям по резервным схемам. При этом аварийно-восстановительные работы начнутся, когда это позволит ситуация с безопасностью.

В "Укрэнерго" уточнили, что восстановительные работы в Волынской области продолжаются. В частности, речь о Луцке, сети питания которого были серьезно повреждены в результате ночных ударов.

Украинцев, у которых есть свет, призвали к максимально экономному потреблению.

Удары по энергетике

Напомним, ранее Министерство энергетики Украины сообщало о том, что российские оккупанты наносят удары по энергетическим объектам с самого утра.

Под атакой находятся Киев, Киевская, Волынская, Ровенская, Харьковская и Одесская области.

Самая сложная ситуация со светом сейчас на прифронтовых территориях, где атаки происходят непрерывно.

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