На Ровенщине два агента ФСБ получили по 15 лет за поджоги релейных шкафов "Укрзализныци"

По данным СБУ, фигуранты были задержаны в июне 2024 года сразу после совершения поджогов. Злоумышленники действовали по заданию российской ФСБ и привлекли к диверсии двух местных жителей, которых обещали быстрым "заработком" через Telegram-канал.

По заданию кураторов из ФСБ злоумышленники подожгли релейный шкаф, который питает семафоры на одной из железнодорожных линий Ровенской области, чтобы нарушить транспортную логистику украинских военных на Западе Украины. Один из агентов поджигал оборудование, а второй фиксировал диверсию на телефон для "отчетности" куратору ФСБ.

Сотрудники СБУ задержали обоих по "горячим следам" сразу после инцидента.

В ходе судебного разбирательства установлено, что диверсия была совершена по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Таким образом, суд признал обоих виновными по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины.

Обоим диверсантам суд назначил по 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Ривненской области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством областной прокуратуры, изымая доказательства и медиафайлы, подтверждающие причастность агентов ФСБ.

По словам правоохранителей, приговор является сигналом для всех, кто планирует диверсии против критической инфраструктуры Украины: каждое подобное преступление будет раскрыто и жестко наказано.