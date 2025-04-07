СБУ разоблачила семь школьников, которые по заданию РФ поджигали объекты "Укрзализныци"

Служба безопасности Украины разоблачила семь несовершеннолетних, которые поджигали объекты "Укрзализныци" по заданию РФ. Школьники действовали в Черкасской и Черниговской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Недавно были задержаны еще семь несовершеннолетних лиц, которые по указанию рф осуществляли поджоги релейных шкафов "Укрзализныци" в северных и центральных областях Украины.

Самому младшему из фигурантов всего 12 лет, самому старшему - 16.

Злоумышленники, среди которых школьники и студенты, попали под влияние российских спецслужб, ища "легких денег" через популярные Телеграмм-каналы.

Россияне пытались задействовать несовершеннолетних для совершения диверсионной деятельности, и основной задачей было уничтожение релейных шкафов, обеспечивающих работу украинской железнодорожной инфраструктуры.

Как это происходило

Для совершения поджогов фигуранты использовали легковоспламеняющиеся смеси, а затем фиксировали на видео результаты своих преступлений.

Одним из основных направлений для подростков стали релейные шкафы Укрзализныци, которые обеспечивают бесперебойную работу железнодорожной логистики.

Фото: СБУ задержали 7 школьников, которые поджигали объекты Укрзализныци

В Черкасской области были разоблачены шесть несовершеннолетних из города Смела, которые учились в одной школе. Сначала российские спецслужбы проверяли своих подопечных на готовность к выполнению диверсионных задач, в частности через нанесение провокационных граффити.

После успешного выполнения этих задач злоумышленники приступили к поджогам релейных шкафов.

В процессе расследования выяснилось, что оккупанты даже поручили несовершеннолетним изготовить самодельное взрывное устройство для последующих диверсий. Однако, благодаря быстрым действиям Службы безопасности, злоумышленники не успели завершить свои планы.

Задержание в Чернигове

Еще один фигурант был задержан в Чернигове. 16-летний студент местного лицея по заданию РФ попытался нарушить железнодорожную логистику, подожгли релейные шкафы входных светофоров, обеспечивающих движение грузовых поездов и военных эшелонов.

После поджога первого энергообъекта, сотрудники СБУ задержали подозреваемого "по горячим следам".

Что грозит

Согласно материалам дела, следователи СБУ сообщили подозрение задержанному по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

Это уголовное правонарушение предусматривает суровое наказание, включая пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.