Самому младшему 13 лет. СБУ разоблачила агентов ФСБ, которые занимались диверсиями на "Укрзализныце"

Служба безопасности Украины задержала четырех российских агентов, которые устраивали диверсии на объектах "Укрзализныци". Самому младшему из них всего 13 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение СБУ в Telegram .

Согласно материалам дела, федеральная служба безопасности (ФСБ) России заметила фигурантов, когда они искали легких заработков в интернете.

В городе Смела Черкасской области СБУ задержали трех подростков в возрасте 13, 14 и 16 лет. Они по инструкции врага жгли релейные шкафы на путях "Укрзализныци".

Следующим заданием для задержанных должно было стать изготовление самодельного взрывного устройства для теракта.

Кроме того, в Киеве задержан 36-летний гражданин соседней европейской страны, который выполнял заказ российских спецслужб.

По их указанию задержанный поджег два шкафа входных светофоров, которые обеспечивают бесперебойных движение поездов на Киевщине.

Следователи СБУ сообщили трем предателям о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности 13-летнего задержанного.