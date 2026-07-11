Риторика Кремля изменилась, россиянам пора бежать из РФ, - Коваленко

В заявлениях Кремля всё чаще появляются формулировки, которых раньше избегали. Такие изменения могут предвещать новые решения властей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.

По словам Коваленко, спикер Кремля Дмитрий Песков все чаще называет вторжение России в Украину "полномасштабной войной", хотя ранее российские власти использовали определение "специальная военная операция".

Как отметил руководитель ЦПИ, Песков акцентирует внимание на том, что "все начиналось как СВО, а переросло в войну". По мнению Коваленко, это не случайное изменение формулировок, а информационная подготовка российского общества к возможной мобилизации.

Он считает, что Россия может рассматривать проведение новой волны мобилизации осенью. Также, по его оценке, это может сопровождаться дополнительными ограничениями, в частности, запретом на выезд граждан из страны.

В этой связи Коваленко посоветовал россиянам, которые не хотят оказаться под мобилизацией, покинуть Россию уже сейчас.

"Поэтому россиянам желательно уже сейчас начать уезжать из страны, потому что на нуле российский солдат живет от 15 до 30 минут", - подытожил он.

Мобилизация в России

Напомним, в последнее время все чаще появляются сообщения о возможной новой волне мобилизации в России.

По данным российского независимого издания "Важные истории", из-за сокращения потока добровольцев Кремль рассматривает разные варианты пополнения армии, в частностипроведение мобилизации после осенних выборов в Госдуму.