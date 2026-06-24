В Кремле заговорили о мобилизации из-за острой нехватки новобранцев, - СМИ

Поток добровольцев в российскую армию сократился даже в регионах-лидерах по количеству контрактников. Это заставляет Кремль искать новые способы пополнения войска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское независимое издание " Важные истории ".

По словам собеседника издания в московской мэрии, количество желающих подписать контракт заметно снизилось.

Так, в апреле столица отправила на фронт 1708 человек, а в мае – 1378. Это примерно на тысячу меньше ежемесячно, чем годом ранее. Источник утверждает, что низкие темпы набора сохраняются и в июне.

Проблемы с набором подтверждают и источники в русских военных комиссариатах и воинских частях. Они утверждают, что выполнять планы все сложнее, хотя требования пополнения армии остаются неизменными.

По данным источников, трудности с набором возникли даже в российском подразделении беспилотников "Рубикон". Несмотря на то, что там официально предлагают контракты всего на один год, желающих не хватает.

Как Россия ищет новых военных

За неимением добровольцев регионы увеличивают расходы на вербовку. По данным "Важных историй", среднемесячные выплаты рекрутерам выросли более чем вдвое – с 358 до 802 млн рублей.

В целом российские регионы уже выплатили вербовщикам не менее 7,7 млрд рублей. Бонусы получают не только гражданские, но и сотрудники военкоматов, местных администраций и силовых структур.

В то же время, потенциальных контрактников пытаются привлекать повышенными выплатами. К примеру, после увеличения единовременного вознаграждения до 3 млн рублей в Тюменской области количество обращений временно удвоилось.

Кроме того, по данным издания, россиян иногда привлекают на войну под видом вакансий водителей, охранников или строителей в тылу. После подписания контракта они могут быть направлены в любое подразделение.

Возможна ли новая мобилизация

На фоне проблем с набором контрактников в российских кругах власти все чаще обсуждают возможность новой волны мобилизации.

По данным "Важных историй", о таких дискуссиях журналистам рассказали восемь источников, связанных с администрацией президента РФ и силовым блоком. По словам одного из собеседников, окончательного решения пока нет, однако тема регулярно поднимается на разных уровнях власти.

Источник, близкий к внутриполитическому блоку Кремля, утверждает, что одним из возможных сроков называют октябрь - после выборов в Госдуму. Другой собеседник рассказал, что в администрации президента рассматривают разные сценарии пополнения армии, и мобилизация является одним из них.

По словам еще одного источника, занимающегося вербовкой для одной из российских госкорпораций, подготовка к мероприятиям, которые официально могут не называть мобилизацией, длится уже несколько месяцев.

В Кремле вроде бы рассматривают и более мягкий вариант - опрокидывание резервистов из тыловых подразделений в боевые части. Часть мобилизованных могут перевести в тыл или демобилизовать.

Собеседники издания сходятся в одном: дефицит людей для войны становится все более серьезной проблемой для России, а нынешние механизмы набора уже не позволяют полностью покрывать потребности армии.