Сырский назвал дату, после которой Россия может объявить мобилизацию

Россия может прибегнуть к проведению новой волны мобилизации в крайнем случае. Однако военное руководство Украины готово к любым сценариям и действиям врага.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для ТСН во время телемарафона.

"Мы рассматриваем все возможные варианты действий врага, мы готовимся и рассматриваем все угрожающие направления, и вы знаете, что проводим ряд мер, направленных на предотвращение этих действий", - подчеркнул он.

Сырский призвал осторожно относиться к информации о вероятности объявления мобилизации в России. В то же время он признал, что такой риск существует всегда.

Главком отметил, что Кремль вряд ли решится на этот шаг в ближайшее время. По его мнению, вероятнее всего, это произойдет уже после завершения выборов в Государственную Думу РФ, которые состоятся с 18 по 20 сентября 2026 года.

Напомним, ранее Сырский заявил, что потери страны-агрессора в полномасштабной войне превышают темпы мобилизации в России.

Он рассказал, что с 1 января этого года ВСУ ликвидировали или тяжело ранили 183,5 тысяч российских солдат. При этом РФ мобилизовала за этот период 180,5 тысяч россиян.