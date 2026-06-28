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В ЦПИ объяснили, что ждет Россию, если Путин решится на новую мобилизацию

16:15 28.06.2026 Вс
2 мин
Кремль может получить больше проблем, чем преимуществ, если пойдет на новый призыв
aimg Мария Науменко
В ЦПИ объяснили, что ждет Россию, если Путин решится на новую мобилизацию Фото: военнослужащий русской армии (Getty Images)
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Слухи о возможной новой мобилизации в России снова набирают обороты. В Украине считают, что даже такой шаг не позволит Кремлю переломить ситуацию на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) при СНБО Андрея Коваленко.

По словам Коваленко, о вероятности такого сценария он предупреждал еще весной. По его мнению, если Россия осенью все же объявит новую мобилизацию, это частично компенсирует большие потери личного состава.

"Даже в случае такого решения осенью Россия будет только латать дыры на фронте, которые образуются вследствие больших потерь и набора меньшего количества людей, чем потери", - отметил он.

Руководитель ЦПИ также подчеркнул, что новая мобилизация не устранит другие проблемы России. В частности, по его словам, страна и дальше будет терять объекты и ресурсы вследствие украинских ударов.

"Также в случае такого решения горючего у россиян больше не станет, территория России будет разбиваться системно дальше. И помогать Путину в таком маразме другим не желательно, потому что некоторые могут потерять всю экономику за 3-5 дней", - подчеркнул он.

Коваленко считает, что единственным путем избежать дальнейшего ухудшения ситуации для России является завершение войны.

"Конечно, гораздо лучше, чтобы в РФ решили вопрос с Путиным и завершили войну. Тогда последствия для РФ будут не такими, какими будут зимой, в случае продолжения войны", - подытожил он.

Напомним, ранее российское независимое издание "Важные истории" сообщило, что поток добровольцев в армию РФ заметно сократился даже в регионах-лидерах по количеству контрактников.

По данным журналистов, из-за дефицита личного состава в Кремле обсуждают различные варианты пополнения войска, в частности возможную новую волну мобилизации после осенних выборов в Госдуму.

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