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Польша закрывает пропускной пункт на границе с Беларусью

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Польша, Четверг 09 февраля 2023 12:46
Польша закрывает пропускной пункт на границе с Беларусью Фото: с 10 февраля Польша закрывает пропускной пункт "Бобровники-Берестовица" (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

С 10 февраля Польша закрывает пограничный переход с Беларусью "Бобровники - Берестовица". Такое решение было принято в целях безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы МВД Польши Мариуша Каминского.

"Из-за важных интересов государственной безопасности я решил приостановить до дальнейшего уведомления с 10 февраля этого года, начиная с 12:00 движение на польско-белорусском погранпереходе в Бобровниках", - написал он.

Как сообщалось ранее, Польша полностью завершила строительство стены на границе с Беларусью.

Кроме того, Польша в скором времени начнет строить заграждения на границе с Россией.

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