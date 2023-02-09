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Польша намерена ввести новые санкции против граждан Беларуси

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Четверг 09 февраля 2023 23:12
Польша намерена ввести новые санкции против граждан Беларуси Фото: глава МВД Польши Мариуш Каминьский (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Власти Польши намерены ввести новые санкции против граждан Беларуси. Поводом стало "решение" Гродненского областного суда, осудившего журналиста международного канала общественного телевидения Польши Андрея Почобута на 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы МВД Польши Мариуша Каминьского.

"Я поручил своим службам подготовить заявки на включение в список санкций дежурных лиц, связанных с режимом Александра Лукашенко, ответственных за репрессии против поляков в Беларуси", - написал Каминьский.

Почобут был задержан весной 2021 года, в октябре 2022 года был включен Комитетом государственной безопасности Беларуси в перечень "лиц и организаций, причастных к террористической деятельности". Гражданина Польши судили по следующим "обвинениям":

  • Публичные призывы к осуществлению других действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, и распространение материалов, содержащих такие призывы, совершенные с использованием средств массовой информации и глобальной компьютерной сети Интернет;
  • Умышленные действия, направленные на нарушение национальной, религиозной и другой социальной розни.

МИД Польши выступил с заявлением, назвав решение суда по Почобуту несправедливым и призвав освободить журналиста.

Напомним, что в Европейской комиссии начались консультации с послами ЕС не только по поводу 10-го пакета санкции против России, но и по ограничениям против Беларуси.

Европейский союз предлагает ввести новый пакет санкций в отношении Беларуси. Ограничения могут быть такой же силы, как те, что сейчас наложены на Россию.

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