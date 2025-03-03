ua en ru
Пн, 03 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Решение по завершению войны не может быть найдено без участия Украины и РФ, - Эрдоган

Понедельник 03 марта 2025 20:24
UA EN RU
Решение по завершению войны не может быть найдено без участия Украины и РФ, - Эрдоган Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Решение по завершению войны России против Украины не может быть найдено ни без Киева, ни без Москвы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время выступления на ифтаре с послами.

"Хотя мы и продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, мы считаем, что возможное решение не может быть найдено ни без России, ни без Украины", - сказал Эрдоган.

Эрдоган добавил, что за три года полномасштабной войны в Украине Турция "стремилась найти решение для украинского кризиса, не подливая масла в огонь".

Напомним, ранее сообщалось, что на встрече европейских лидеров в Лондоне, которая состоялась 2 марта, глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан планировал повторить предложение Анкары провести мирные переговоры между Украиной и Россией.

К тому же Турция, которая неоднократно призывала к прекращению огня с 2024 года, приветствовала инициативу США по прекращению войны, которая была сорвана публичным спором между президентами Украины и США 28 февраля в Вашингтоне.

Также на днях издание Bloomberg писало, что Турция могла бы отправить своих военных в Украину. Однако Анкара не будет участвовать ни в одной миротворческой миссии, если не будет вовлечена во все консультации и подготовку по ее формированию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Мирные переговоры Реджеп Тайип Эрдоган Турция
NEWS
В Великобритании заявили, что вариантов прекращения огня в Украине есть несколько
В Великобритании заявили, что вариантов прекращения огня в Украине есть несколько
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины