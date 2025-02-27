Эрдоган не исключает отправку турецких миротворцев в Украину, - Bloomberg

Турция могла бы отправить своих военных в Украину. Однако Анкара не будет участвовать ни в одной миротворческой миссии, если не будет привлечена ко всем консультациям и подготовке по ее формированию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Анонимные источники сообщили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время отдельных встреч в Анкаре в начале этого месяца.

Bloomberg отметил, что американский президент Дональд Трамп работает над планом по обеспечению прекращения огня в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным. В то же время он заявил, что поддержит участие европейских союзников в миротворческих силах и предоставлении гарантий безопасности Украине, хотя и исключил прямую роль США.

Это делает предложение Турции помочь в мониторинге потенциального перемирия критически важным для облегчения нагрузки на европейских союзников, включая Великобританию и Францию, которые разрабатывают планы по миротворческим силам в Украине под руководством европейских стран.

Источники подчеркнули, что Турция не будет участвовать ни в одной миротворческой миссии, если она не будет привлечена ко всем консультациям и подготовке по ее формированию.

Примечательно, что и Франция, и Великобритания уже сказали, что готовы развернуть войска в Украине в рамках пакета гарантий безопасности, направленных на обеспечение любого мирного урегулирования, при условии, что США окажут поддержку и поддержат эту инициативу.