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Эрдоган не исключает отправку турецких миротворцев в Украину, - Bloomberg

Турция, Четверг 27 февраля 2025 16:56
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Эрдоган не исключает отправку турецких миротворцев в Украину, - Bloomberg Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Турция могла бы отправить своих военных в Украину. Однако Анкара не будет участвовать ни в одной миротворческой миссии, если не будет привлечена ко всем консультациям и подготовке по ее формированию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Анонимные источники сообщили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время отдельных встреч в Анкаре в начале этого месяца.

Bloomberg отметил, что американский президент Дональд Трамп работает над планом по обеспечению прекращения огня в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным. В то же время он заявил, что поддержит участие европейских союзников в миротворческих силах и предоставлении гарантий безопасности Украине, хотя и исключил прямую роль США.

Это делает предложение Турции помочь в мониторинге потенциального перемирия критически важным для облегчения нагрузки на европейских союзников, включая Великобританию и Францию, которые разрабатывают планы по миротворческим силам в Украине под руководством европейских стран.

Источники подчеркнули, что Турция не будет участвовать ни в одной миротворческой миссии, если она не будет привлечена ко всем консультациям и подготовке по ее формированию.

Примечательно, что и Франция, и Великобритания уже сказали, что готовы развернуть войска в Украине в рамках пакета гарантий безопасности, направленных на обеспечение любого мирного урегулирования, при условии, что США окажут поддержку и поддержат эту инициативу.

Роль Турции в переговорах между Украиной и Россией

Напомним, Турция принимает активное участие в переговорах по обмену пленными между Украиной и Россией.

Ранее мы писали, что 17 февраля состоялся еще один визит Зеленского в Турцию.

Подробнее о том, как менялась роль Турции в посредничестве между Украиной и РФ - в интервью РБК-Украина рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар.

Заметим, что вчера стало известно, что турецкие компании помогут восстановить Украину.

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Эрдоган не исключает отправку турецких миротворцев в Украину, - Bloomberg
Эрдоган не исключает отправку турецких миротворцев в Украину, - Bloomberg
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