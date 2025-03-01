Турция повторно предложит провести мирные переговоры между Украиной и РФ, - Reuters
Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан повторит предложение Анкары провести мирные переговоры между Украиной и Россией. Это должно произойти завтра, 2 марта, на встрече европейских лидеров в Лондоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам дипломатического источника, Фидан проинформирует европейских лидеров об усилиях Турции по поиску "справедливого и прочного мира" в Украине, где сейчас происходит война. Он также подтвердил приверженность Анкары территориальной целостности и суверенитету Украины.
Ожидается, что Фидан "подчеркнет, что Турция, которая принимала прямые переговоры между Россией и Украиной в марте 2022 года, готова взять на себя эту роль в предстоящий период". Кроме того, он отметит, что все стороны должны совместно сосредоточиться на долгосрочной региональной безопасности и стабильности, а также экономическом процветании в ходе переговоров.
Reuters напомнило, что Турция, которая неоднократно призывала к прекращению огня с 2024 года, приветствовала инициативу США по прекращению войны, которая была сорвана публичным спором между президентами Украины и США в пятницу в Вашингтоне.
Напомним, на днях Bloomberg писало, что Турция могла бы отправить своих военных в Украину. Однако Анкара не будет участвовать ни в одной миротворческой миссии, если не будет привлечена ко всем консультациям и подготовке по ее формированию.
Ранее РБК-Украина сообщало, что турецкие компании помогут восстановить Украину. Страна уже передала Турции проекты по восстановлению, которые запланировано на 2025 года, а тендеры на проекты будут объявлены в апреле-мае.
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