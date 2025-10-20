Решение по "Томагавкам" Украине еще открыто, - Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил журналистам, что окончательное решение о передаче Украине крылатых ракет "Томагавк" еще не принято.

Но, по его словам, США продолжают анализировать возможности поставки оружия Киеву.

Вице-президент США подчеркнул, что в этом вопросе Дональд Трамп прежде всего стремится обеспечить интересы своей страны.

"Нам надо иметь критически важные системы вооружения для собственных вооруженных сил, наших собственных войск. Именно на этом сосредоточен президент", - сказал он.

Позиция Дональда Трампа

Три дня назад, 17 октября, такое же заявление делал и Дональд Трамп. Во время общения с журналистами в Белом доме он говорил:

"Соединенным Штатам Америки также нужны "Томагавки". У нас их много. Но они нам нужны. Мы не можем исчерпать их ради нашей страны. Они очень сильные. Они очень точные. Они очень добрые. Но они нам тоже нужны. Поэтому я не знаю, что мы можем с этим сделать".

Также президент США сказал, что Путину во время телефонного разговора не понравилась идея передачи от США партнерам несколько тысяч "Томагавков".

"Я сказал Путину: "Вы не возражаете, если я дам вашим противникам несколько тысяч "Томагавков"? Ему эта идея не понравилась", - сказал Трамп.