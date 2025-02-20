Сильные гарантии безопасности для Украины "нуждаются" в поддержке США, - Рютте
Гарантии безопасности для Украины от Европы "будут нуждаться" в поддержке со стороны США. Это необходимо для сдерживания России.
Как передает РБК-Украина, об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил во время выступления словацком Университете Коменского.
По словам Рютте, в НАТО существует широкое согласие с тем, что Украине нужно предоставить надежные гарантии безопасности. И сейчас Нидерланды и Дания, Великобритания и Франция обсуждают этот вопрос.
Генсек отметил, что именно поэтому на этой неделе состоялось две встречи европейских лидеров в Париже с целью скоординировать европейскую поддержку мирного соглашения в Украине.
Рютте заявил, что оптимистично относится к инициативе президента США Дональда Трампа положить конец войне РФ против Украине.
"Но мы все согласны также с тем, что мы должны быть уверены в том, что любая мирная сделка должна иметь твердые гарантии безопасности. Мы также согласны с тем, что сильные гарантии безопасности, если они предоставляются европейскими странами, нуждаются в поддержке со стороны Соединенных Штатов, не в виде "сапог на земле" (отправки войск - ред.)", - добавил генсек.
Он объяснил, что поддержка гарантий безопасности со стороны США обеспечит сдерживание, а также позволит получить "определенные возможности".
Отправка в Украину европейских солдат
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Европа обсуждает отправку своих военных в Украину. В контингент может войти до 30 тысяч солдат. При этом европейские страны хотят разместить свои войска в нескольких украинских городах, а не на линии фронта.
В то же время план Европы, вероятно, предусматривает поддержку со стороны американской авиации, которую предлагают разместить в соседних с Украиной странах НАТО.
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