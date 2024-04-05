Решение о передаче прибыли от активов РФ нужно принять в ближайшее время: почему это важно

Решение Евросоюза о передаче прибыли от российских активов должно быть принято в ближайшее время, чтоб Венгрия не смогла его заблокировать, после начала председательствования в Совете ЕС с июля.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила заместитель главы ОП Ирина Мудрая, которая до недавнего времени занимала пост заместителя министра юстиции Украины.

"Мы ждем это решение в ближайшее время. В идеале несколько следующих недель. Крайне важно его принять в период председательствования Бельгии, которое истекает в июне... Мы стараемся ускорить процесс принятия решения Советом Европейского Союза. Ведь после Бельгии председательство принимает Венгрия и, конечно, есть скепсис относительно решения этого вопроса, который может даже не попасть в повестку дня на голосование", - сказала Мудрая. После решения Евросоюза, страны, в которой хранятся сами активы, обязаны будет доходы отделить от активов и сохранить их на отдельном счете.