Решение о передаче прибыли от активов РФ нужно принять в ближайшее время: почему это важно
Решение Евросоюза о передаче прибыли от российских активов должно быть принято в ближайшее время, чтоб Венгрия не смогла его заблокировать, после начала председательствования в Совете ЕС с июля.
Об этом в интервью РБК-Украина заявила заместитель главы ОП Ирина Мудрая, которая до недавнего времени занимала пост заместителя министра юстиции Украины.
"Мы ждем это решение в ближайшее время. В идеале несколько следующих недель. Крайне важно его принять в период председательствования Бельгии, которое истекает в июне... Мы стараемся ускорить процесс принятия решения Советом Европейского Союза. Ведь после Бельгии председательство принимает Венгрия и, конечно, есть скепсис относительно решения этого вопроса, который может даже не попасть в повестку дня на голосование", - сказала Мудрая.
После решения Евросоюза, страны, в которой хранятся сами активы, обязаны будет доходы отделить от активов и сохранить их на отдельном счете.
Прибыль от активов РФ
12 февраля в Европейском союзе сделали важный шаг, который позволит передать прибыль от российских замороженных активов Украине. Совет ЕС, в частности, постановил, что центральные депозитарии ценных бумаг, владеющие активами ЦБ РФ на сумму свыше 1 млн евро, должны учитывать чрезвычайные остатки денежных средств, накопившихся в результате ограничительных мер ЕС, отдельно, а также сохранять соответствующие доходы отдельно. Кроме того, им запрещается распоряжаться полученной чистой прибылью.
Лидеры стран ЕС во время первого дня саммита 21 марта обсуждали вопрос направления прибыли от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины и достигли предварительной договоренности.
Напомним, львиная доля замороженных российских активов находится в Бельгии в депозитарии Euroclear.
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