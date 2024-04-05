Рішення про передачу прибутку від активів РФ потрібно ухвалити найближчим часом: чому це важливо

Рішення Євросоюзу про передачу прибутку від російських активів має бути прийняте найближчим часом, щоб Угорщина не змогла його заблокувати після початку головування в Раді ЄС з липня.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила заступник голови ОП Ірина Мудра, яка донедавна обіймала посаду заступника міністра юстиції України.

"Ми чекаємо на це рішення найближчим часом. В ідеалі кілька наступних тижнів. Вкрай важливо його прийняти в період головування Бельгії, яке закінчується в червні... Ми намагаємося прискорити процес ухвалення рішення Радою Європейського Союзу. Адже після Бельгії головування приймає Угорщина і, звичайно, є скепсис щодо вирішення цього питання, яке може навіть не потрапити до порядку денного на голосування", - сказала Мудра. Після рішення Євросоюзу країни, в якій зберігаються самі активи, зобов'язані будуть відокремити доходи від активів і зберегти їх на окремому рахунку.