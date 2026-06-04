Где труднее всего купить квартиру: рейтинг городов Украины по доступности жилья

Приобретение собственной недвижимости для многих украинцев остается сложной финансовой задачей. Срок накопления на однокомнатную квартиру напрямую зависит от соотношения медианной зарплаты к стоимости жилья в регионах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН .

Главное: Рекордное время ожидания: самая сложная ситуация с доступностью жилья наблюдается во Львове, где для покупки квартиры нужно откладывать медианную зарплату в течение 8,6 года.

самая сложная ситуация с доступностью жилья наблюдается во Львове, где для покупки квартиры нужно откладывать медианную зарплату в течение 8,6 года. Топ городов по сложности: Кроме Львова высокие показатели срока накопления зафиксированы в Ужгороде (8,5 года) и Луцке (8,3 года).

Кроме Львова высокие показатели срока накопления зафиксированы в Ужгороде (8,5 года) и Луцке (8,3 года). Столица в списке: В Киеве, несмотря на высокую медианную стоимость квартир в 70 000 долларов, срок накопления составляет 7,4 года благодаря более высокому уровню доходов.

В Киеве, несмотря на высокую медианную стоимость квартир в 70 000 долларов, срок накопления составляет 7,4 года благодаря более высокому уровню доходов. Прифронтовые регионы: Наименьший период накопления наблюдается в прифронтовых городах Херсоне (2,6 года) и Запорожье (2,7 года), что обусловлено более низкой стоимостью недвижимости.

Где накопить сложнее всего

Анализ рынка вторичной недвижимости по состоянию на 2 июня 2026 года свидетельствует о значительном разрыве в доступности жилья по стране. Согласно данным ЛУН, самый высокий порог вхождения наблюдается в западных областях и столице:

Львов: чтобы приобрести жилье (медианная цена которого составляет 71 900 долларов), человеку с медианной зарплатой придется откладывать средства в течение 8,6 лет.

чтобы приобрести жилье (медианная цена которого составляет 71 900 долларов), человеку с медианной зарплатой придется откладывать средства в течение 8,6 лет. Ужгород: срок накопления составляет 8,5 лет (цена за однокомнатную - 66 700 долларов).

срок накопления составляет 8,5 лет (цена за однокомнатную - 66 700 долларов). Луцк: для покупки квартиры нужно откладывать зарплату в течение 8,3 лет (цена - 56 000 долларов).

для покупки квартиры нужно откладывать зарплату в течение 8,3 лет (цена - 56 000 долларов). Киев: несмотря на высокие цены (медиана 70 000 долларов), благодаря высоким зарплатам срок накопления составляет 7,4 года.

Сколько лет надо откладывать на однокомнатную квартиру (скриншот)

Средние цены за однокомнатную квартиру в Украине (скриншот)

Регионы с наименьшим сроком

Зато в прифронтовых и восточных регионах срок накопления значительно меньше, что частично обусловлено более низкой стоимостью недвижимости на фоне рисков безопасности:

Запорожье: 2,7 года (17 000 долларов)

2,7 года (17 000 долларов) Херсон: 2,6 года (мало данных)

2,6 года (мало данных) Харьков: 3,4 года (24 000 долларов)

Стоит отметить, что эти данные базируются на расчете накопления всей медианной заработной платы, без учета расходов на жизнь, поэтому реальный период сбора средств для большинства граждан может быть вдвое-втрое длиннее.