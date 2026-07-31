Трамп заявил о договоренности по полному разоружению ХАМАС в Газе
Совет мира для Газы достиг исторической договоренности о полном разоружении ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и Truth Social президента США Дональда Трампа.
Что именно объявил Трамп
Трамп назвал соглашение о разоружении "важной вехой" в выполнении плана из 20 пунктов, объявленного в прошлом году после договоренности о прекращении огня, заключенного в октябре при посредничестве США, Катара, Турции и Египта и впоследствии одобренной ООН.
"Соглашение будет реализовано тщательно структурированными этапами", - написал президент в Truth Social.
Что предполагает план дальше
По словам Трампа, по мере завершения разоружения израильские войска будут выведены из сектора, а Международные силы стабилизации будут работать с новой палестинской полицией, чтобы взять на себя ответственность за безопасность Газа для ее жителей и соседей.
"Газа наконец-то окажется в руках нового палестинского правительства, которое будет служить своему народу", - добавил он.
Отреагировали ли стороны конфликта
На момент публикации ни Израиль, ни ХАМАС еще не прокомментировали заявление американского президента.
Напомним, идея полного разоружения ХАМАС обсуждалась еще весной. В мае Совет мира при Трампе готовил 15-пунктный план разоружения группировки, который в Вашингтоне считали необходимым условием для восстановления сектора Газа.
До этого переговоры между ХАМАС и Советом мира о прекращении огня оказывались под угрозой срыва из-за споров вокруг разоружения группировки и перехода ко второму этапу мирного соглашения.
ХАМАС требовал полного выполнения первого этапа договоренностей, вывода израильских войск из Газы и гарантий создания независимого палестинского государства, в то время как Израиль отказывался менять позицию и заявлял о намерении сохранить военное присутствие на стратегических участках сектора.