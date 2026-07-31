ua en ru
Пт, 31 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп заявил о договоренности по полному разоружению ХАМАС в Газе

02:32 31.07.2026 Пт
2 мин
Следующим шагом должен стать вывод израильских войск из сектора
aimg Екатерина Коваль
Трамп заявил о договоренности по полному разоружению ХАМАС в Газе Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Совет мира для Газы достиг исторической договоренности о полном разоружении ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и Truth Social президента США Дональда Трампа.

Что именно объявил Трамп

Трамп назвал соглашение о разоружении "важной вехой" в выполнении плана из 20 пунктов, объявленного в прошлом году после договоренности о прекращении огня, заключенного в октябре при посредничестве США, Катара, Турции и Египта и впоследствии одобренной ООН.

"Соглашение будет реализовано тщательно структурированными этапами", - написал президент в Truth Social.

Что предполагает план дальше

По словам Трампа, по мере завершения разоружения израильские войска будут выведены из сектора, а Международные силы стабилизации будут работать с новой палестинской полицией, чтобы взять на себя ответственность за безопасность Газа для ее жителей и соседей.

"Газа наконец-то окажется в руках нового палестинского правительства, которое будет служить своему народу", - добавил он.

Отреагировали ли стороны конфликта

На момент публикации ни Израиль, ни ХАМАС еще не прокомментировали заявление американского президента.

Напомним, идея полного разоружения ХАМАС обсуждалась еще весной. В мае Совет мира при Трампе готовил 15-пунктный план разоружения группировки, который в Вашингтоне считали необходимым условием для восстановления сектора Газа.

До этого переговоры между ХАМАС и Советом мира о прекращении огня оказывались под угрозой срыва из-за споров вокруг разоружения группировки и перехода ко второму этапу мирного соглашения.

ХАМАС требовал полного выполнения первого этапа договоренностей, вывода израильских войск из Газы и гарантий создания независимого палестинского государства, в то время как Израиль отказывался менять позицию и заявлял о намерении сохранить военное присутствие на стратегических участках сектора.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ХАМАС Сектор Газа Дональд Трамп Израиль Ближний восток
Новости
Из-за атаки хуситов Саудовская Аравия формирует морскую оборонную коалицию
Из-за атаки хуситов Саудовская Аравия формирует морскую оборонную коалицию
Аналитика
Испорченная кредитная история: как восстановить финансовую репутацию и сколько времени это займет
Анна Рыжукредактор РБК-Украина Испорченная кредитная история: как восстановить финансовую репутацию и сколько времени это займет