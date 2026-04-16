Рынки верят Трампу? Цены на нефть продолжают падать, - Reuters

Так, фьючерсы на нефть марки Brent упали на 44 цента, или 0,5%, до 94,49 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизились на 70 центов, или на 0,8%, до 90,59 доллара за баррель.

"Хотя есть надежда на деэскалацию между США и Ираном, многие инвесторы остаются скептически настроенными, учитывая, что переговоры неоднократно срывались даже после того, как, казалось бы, достигли прогресса", - сказал Тошитака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities.

По его словам, пока не будет достигнуто мирное соглашение и не будет восстановлено свободное судоходство проливом, ожидается, что цены на WTI будут продолжать колебаться между 80 и 100 долларами.

Между тем Управление энергетической информации США сообщило в среду, что запасы сырой нефти сократились на 913 тысяч баррелей до 463,8 млн баррелей за неделю, закончившуюся 10 апреля, по сравнению с ожиданиями аналитиков в опросе Reuters по росту на 154 тысяч баррелей.