Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки

Главное:

Какие проверки будут остановлены?

Поддерживает ли бизнес правительственную инициативу?

Как достичь от моратория длительного результата?

Насколько актуальна проблема безосновательных дел против бизнеса?

Как нужно изменить отношение прокуратуры к компаниям?

Введение моратория на проверки бизнеса, по сути, стало первой публичной инициативой нового премьера Юлии Свириденко. Реализовали эту идею через СНБО, а не через отдельный закон или правительственные акты.

Мораторий предусматривает существенное ограничение проверок бизнеса со стороны, в первую очередь, правоохранительных органов (прокуратуры), а также таможни, налоговой и других контролирующих органов. Проверки будут носить точечный характер. "Только там, где действительно высокие риски", - заявила Свириденко. Исключением из моратория станут сферы подакцизных товаров (производство и реализация алкоголя и табака).

Кроме моратория, правительство и Офис генпрокурора проводят аудит уже открытых уголовных производств против бизнеса. "По его результатам, 30% этих производств уже закрыты", - сообщила премьер.

В правительстве также готовят изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которые предусматривают, что открытие новых производств против бизнеса будут согласовывать только прокуроры высокого звена (генпрокурор или руководители региональных прокуратур), арест имущества и документов компаний отменят, если они вредят бизнесу, а "зависшие" дела - закроют.

Что говорит бизнес и где риски

Бизнес ожидаемо воспринял решение властей о моратории в основном положительно. Этот шаг сейчас нужен для развития экономики и обороны страны, говорит РБК-Украина президент корпорации TERWIN, основатель сетей EVA и Varus Руслан Шостак.

"Бизнес и именно бизнес наполняет государственный бюджет. Нет бизнеса - нет бюджета. Это должны четко осознавать все государственные служащие и создавать в Украине условия для развития бизнеса. Помогать ему. Поэтому бизнес нельзя запугивать, останавливать или давить на него. Конечно, речь идет исключительно о компаниях, работающих в правовом поле Украины", - сказал Шостак изданию.

Вместе с тем, он добавил, что необходимо продолжить работу по детенизации экономики. "Это даст государственному бюджету сотни миллиардов гривен", - уверен бизнесмен.

В Европейской Бизнес Ассоциации также поддержали введение моратория, но отметили, что этот механизм должен быть эффективным. "Последние 10 лет было много инициатив, которые имели похожую цель - все эти механизмы были своевременны и имели целью уменьшить давление на бизнес со стороны правоохранителей в том или ином виде. Однако эффект от таких новаций, по опыту компаний-членов, длился 1-2 месяца, пока существовал резонанс", - сказали в ЕБА, добавив, что долговременного эффекта от предыдущих мораториев не совсем удалось достичь.

Сейчас же критической проблемой для бизнеса являются безосновательно открытые производства против некоторых компаний, сказали РБК-Украина в ЕБА. Наличие открытых дел забирают человеческий ресурс у компаний, ведь надо много сил, чтобы подготовить документацию за предыдущие 3-10 лет работы, а сам факт производства создает репутационные риски компании перед ее подрядчиками и партнерами.

"Закрытие производства тянется годами и требует массу усилий. Кроме этого, персонал предприятия часто вызывается на допросы, что также создает негативные тенденции внутри компании, а иногда, деятельность компании может замораживаться вообще", - добавили в Европейской Бизнес Ассоциации.

Бизнес поддерживает курс правительства относительно моратория на проверки правоохранительными органами и аудита уголовных производств против компаний, говорит президент Ассоциации производителей Украины Александр Громыко. Впрочем, по его словам, речь не должна идти об ограничении полномочий налоговой и таможни, потому что - "это карт-бланш для "теневиков".

"Недобропорядочные компании обязательно воспользуются этой лазейкой и будут в течение года завозить контрафактный товар, использовать агрессивные бизнес-схемы, что негативно повлияет на состояние рынков в стране, исказит конкуренцию, увеличит уровень тенизации экономики. Таких игроков рынка крайне необходимо проверять и поддерживать равные и справедливые условия", - убежден Громыко.

Комментируя работу правоохранительных органов, вице-президент "Торгово-промышленной палаты" Михаил Непран сказал, что необходимо завершить реформу передачи полномочий силовиков в экономической сфере в одну структуру - Бюро экономической безопасности.

Фото: Вопрос надлежащей работы и полномочий БЭБ остается одним из ключевых (Facebook-страница бюро)

"Это давняя история, что должна быть одна институция, которая будет заниматься преступлениями в экономической сфере, - это Бюро экономической безопасности. СБУ, прокуратура и Нацполиция не должны вмешиваться в экономические процессы... Необходимо закончить этот процесс", - добавил Непран в комментарии РБК-Украина.

По словам президента ассоциации металлургических предприятий "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, важно сделать так, чтобы правоохранительные органы не использовались конкурентами для создания преград законопослушному бизнесу, а правоохранители понимали свою ответственность, если будут принимать участие в таких схемах.

Сколько ресурсов забирают проверки

Проведение проверок от многих государственных органов отнимает много времени у работников компаний на подготовку документов, ответов на запросы, что создает проблемы для бизнеса, особенно сегодня, когда и так ощутим дефицит рабочей силы.

"Часто проверки и в сфере охраны труда, и в сфере природопользования, и от налоговой, в других сферах отвлекают от работы много ресурсов", - говорит РБК-Украина Александр Каленков.

Мораторий уменьшит нагрузку на работников компаний. "Было бы уместно как-то упорядочить эти проверки. Это снимет нагрузку на наших работников, на предприятия. Это можно только приветствовать", - добавил он.

Фото: Постоянные проверки отнимают много времени у работников компаний на предоставление отчетности контролирующим органам (Getty Images)

С другой стороны, по мнению Каленкова, со временем надо возобновить проверки для рискованных категорий бизнеса, ведь часть рынка может работать не совсем в прозрачном поле, что создает проблемы для "белого" бизнеса.

Что надо сделать во время действия моратория

За время моратория необходимо принять системные решения по дерегуляции бизнеса и уменьшить количество проверок, например, на 80-85%, чтобы после моратория выйти на понятный и постоянный режим работы, считает руководитель ассоциации "Укрметаллургпром".

"Я бы это видел так: вводится мораторий на год, а за это время делается все, чтобы упорядочить регулятивный процесс, уменьшить количество разрешений, допусков, чтобы уменьшить нагрузку и на проверяющих, и на компании, которые проверяют", - сказал Каленков РБК-Украина.

Введение моратория на проверки со стороны правоохранительных и других органов государственной власти также поддержали в "Торгово-промышленной палате", но отметили, что рано или поздно мораторий будет отменен и поэтому надо наработать новый прозрачный механизм контроля деятельности компаний.

"Мы приветствуем такую инициативу, но, учитывая, что есть сознательный и ответственный бизнес, и есть не очень сознательный, не очень ответственный бизнес, нужен диалог, во время которого надо сделать прозрачные и понятные правила проверок, критерии проверок", - отметил вице-президент ТПП Михаил Непран, добавив, что контроль за ведением экономической деятельности со стороны государства все равно должен быть.

По мнению Александра Громыко, за год действия моратория необходимо ввести качественные показатели эффективности деятельности таможни и налоговой, проверять в первую очередь те компании, которые имеют наибольшие риски "серых" схем, назначить нового главу БЭБ, провести прозрачный конкурс на руководителя налоговой службы.

В Ассоциации производителей Украины считают, что также важно открыть реестры, раскрытие которых не представляет угрозы для национальной безопасности, например, реестр должников, реестр возмещения НДС, реестр лицензий розничной торговли, реестр плательщиков НДС.

Что надо изменить в работе прокуратуры

В Европейской Бизнес Ассоциации предложили конкретные изменения в работе прокуратуры при расследовании экономических дел. Например, предлагается ввести дисциплинарную ответственность прокуроров за неоправданно длительные уголовные производства, когда арест имущества компании длится более одного года без надлежащего прогресса в расследовании.

Бизнес-сообщество предлагает усовершенствовать процедуру установления "разумных сроков" досудебного расследования и срока ареста имущества. При этом прокуроры должны инициировать продление такого ареста, сам арест должен быть гибким, а продолжительность его продления должна быть меньше срока применения этой санкции к компании впервые.

Как готовились к мораторию

Еще 27 июня во время "Форума власти и бизнеса" президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о моратории на проверки бизнеса "от любого давления, недобросовестных людей на разных должностях". Генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что он планирует разобраться с производствами против бизнеса.

Фото: Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что аудит производств против бизнеса – один из приоритетов его работы (РБК-Украина, Виталий Носач)

18 июля премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство уже начало работать с Офисом генпрокурора, чтобы провести аудит уголовных производств, которые уже открыты против бизнеса. Она также уточнила, что планируется введение моратория на проверки компаний правоохранительными органами.

21 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что на первом заседании обновленного состава СНБО был введен мораторий на проверки бизнеса государственными органами.