Мораторий на проверки бизнеса: что пообещал Зеленский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента, которые он сказал во время "Форума власти и бизнеса: от диалога и партнерства".

"Я уже поручил подготовить решение о длительном моратории на проверки бизнеса, так чтобы обезопасить бизнес от любого давления, недобросовестных людей на разных должностях", - сказал глава государства.

Он добавил, что государство понимает, что именно экономический рост должен наполнять бюджет, а "не просто давление и не просто выжимание средств из экономики".

Зеленский заявил, что правительство будет расширять государственные программы поддержки украинского бизнеса и производства.

Комментируя заявление президента, глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник сказал, что в дополнение к мораторию необходимо провести аудит уголовных производств, которые открыты против бизнеса, внести необходимые изменения в Уголовно-процессуальный кодекс.