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"Никакого вмешательства": Зеленский объявил мораторий на проверки бизнеса

Киев, Понедельник 21 июля 2025 20:32
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"Никакого вмешательства": Зеленский объявил мораторий на проверки бизнеса Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине ввели мораторий на проверки бизнеса. Соответствующее решение принял Совет нацбезопасности и обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

По его словам, сегодня, 21 июля, состоялось первое заседание обновленного СНБО. В ходе встречи обсуждалась тема экономической безопасности.

"Совершенно конкретная задача: направить больше внутренних сил в Украине на развитие, рост экономики, а значит, рост производства, рост рабочих мест, которые могут поддерживать нашу оборону и устойчивость Украины", - рассказал президент.

Он уточнил, что инвестиции в Украину нужно ощутимо масштабировать. Это касается и совместных с партнерами проектов - в частности, по локализации производств в Украине.

"Решением СНБО введен реальный мораторий на проверки бизнеса государственными органами и в целом на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что такой мораторий станет основой для принятия решений в сфере экономической безопасности.

Также он добавил, что все, что может поддержать украинский бизнес и сотрудничество с международными партнерами, должно быть реализовано быстро и обязательно.

По словам главы государства, Украине нужны ощутимые экономические результаты уже в течение следующих шести месяцев.

Обновлено 20:43

Глава украинского государства в своем вечернем обращении уточнил, что мораторий на проверки бизнеса не будет касаться очень рисковых теневых отраслей.

Речь о сфере подакцизных товаров - алкогольных и табачных, чтобы там "не было новых серых схем".

Также Зеленский рассказал, что уже есть перечень конкретных мер на уровне правительства и законодательных изменений, чтобы во время моратория, чтобы улучшить условия для бизнеса и чтобы поставить под контроль деятельность каждого элемента госструктур.

"Генпрокурор Руслан Кравченко предложил абсолютно прозрачную и абсолютно понятную систему, как обеспечить настоящую чистоту в работе правоохранителей по экономическим делам и как убрать возможности для коррупционных проявлений", - подчеркнул он.

По словам президента, он рассчитывает, что соответствующие изменения будут приняты максимально оперативно.

Мораторий на проверки бизнеса

Напомним, вчера, 20 июля, премьер Юлия Свириденко заявила, что правительство и СНБО готовятся ввести мораторий на проверки бизнеса на год.

По ее словам, это позволит продолжить детенизацию экономики, обеспечить равные условия, которые выгодны белому бизнесу.

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Владимир Зеленский СНБО Бизнес
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