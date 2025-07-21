"Никакого вмешательства": Зеленский объявил мораторий на проверки бизнеса
В Украине ввели мораторий на проверки бизнеса. Соответствующее решение принял Совет нацбезопасности и обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.
По его словам, сегодня, 21 июля, состоялось первое заседание обновленного СНБО. В ходе встречи обсуждалась тема экономической безопасности.
"Совершенно конкретная задача: направить больше внутренних сил в Украине на развитие, рост экономики, а значит, рост производства, рост рабочих мест, которые могут поддерживать нашу оборону и устойчивость Украины", - рассказал президент.
Он уточнил, что инвестиции в Украину нужно ощутимо масштабировать. Это касается и совместных с партнерами проектов - в частности, по локализации производств в Украине.
"Решением СНБО введен реальный мораторий на проверки бизнеса государственными органами и в целом на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность", - подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что такой мораторий станет основой для принятия решений в сфере экономической безопасности.
Также он добавил, что все, что может поддержать украинский бизнес и сотрудничество с международными партнерами, должно быть реализовано быстро и обязательно.
По словам главы государства, Украине нужны ощутимые экономические результаты уже в течение следующих шести месяцев.
Обновлено 20:43
Глава украинского государства в своем вечернем обращении уточнил, что мораторий на проверки бизнеса не будет касаться очень рисковых теневых отраслей.
Речь о сфере подакцизных товаров - алкогольных и табачных, чтобы там "не было новых серых схем".
Также Зеленский рассказал, что уже есть перечень конкретных мер на уровне правительства и законодательных изменений, чтобы во время моратория, чтобы улучшить условия для бизнеса и чтобы поставить под контроль деятельность каждого элемента госструктур.
"Генпрокурор Руслан Кравченко предложил абсолютно прозрачную и абсолютно понятную систему, как обеспечить настоящую чистоту в работе правоохранителей по экономическим делам и как убрать возможности для коррупционных проявлений", - подчеркнул он.
По словам президента, он рассчитывает, что соответствующие изменения будут приняты максимально оперативно.
Мораторий на проверки бизнеса
Напомним, вчера, 20 июля, премьер Юлия Свириденко заявила, что правительство и СНБО готовятся ввести мораторий на проверки бизнеса на год.
По ее словам, это позволит продолжить детенизацию экономики, обеспечить равные условия, которые выгодны белому бизнесу.
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