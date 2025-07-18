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Мораторий на проверки бизнеса будет, но не для всех: Свириденко приоткрыла планы

Киев, Пятница 18 июля 2025 21:23
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Мораторий на проверки бизнеса будет, но не для всех: Свириденко приоткрыла планы Фото: Юлия Свириденко, премьер Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

В Украине планируют ввести мораторий на проверки бизнеса. Однако проверять недобросовестные предприятия продолжат.

Об этом во время общения с журналистами заявила премьер Украины Юлия Свириденко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Что касается моратория на проверки - мы это решение сделаем, мораторий для проверок правоохранительными органами", - подчеркнула глава правительства.

Свириденко отметила, что проверки всегда были главной проблемой для украинских предпринимателей. И сейчас правительство работает с Офисом генпрокурора, чтобы провести "качественный обзор дел, связанных с бизнесом".

"Нам очень важно, чтобы только по санкциям прокурора, возможно, областного и районного прокуроров, открывалось дело, связанное с деятельностью бизнеса", - рассказала премьер.

Она уточнила, что открытие дела блокирует работу украинского предприятия. Чтобы решить проблему, генеральный прокурор Руслан Кравченко должен подготовить комплекс действий.

"При этом недобросовестный бизнес будут продолжать проверять", - заверила Свириденко.

Мораторий на проверки бизнеса

Напомним, еще 27 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ввести мораторий на проверки бизнеса.

Он подчеркнул, что такое решение позволит "обезопасить бизнес от любого давления, недобросовестных людей на разных должностях".

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Генпрокурор Юлия Свириденко Бизнес
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