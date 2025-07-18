Мораторий на проверки бизнеса будет, но не для всех: Свириденко приоткрыла планы

В Украине планируют ввести мораторий на проверки бизнеса. Однако проверять недобросовестные предприятия продолжат.

Об этом во время общения с журналистами заявила премьер Украины Юлия Свириденко, передает корреспондент РБК-Украина .

"Что касается моратория на проверки - мы это решение сделаем, мораторий для проверок правоохранительными органами", - подчеркнула глава правительства.

Свириденко отметила, что проверки всегда были главной проблемой для украинских предпринимателей. И сейчас правительство работает с Офисом генпрокурора, чтобы провести "качественный обзор дел, связанных с бизнесом".

"Нам очень важно, чтобы только по санкциям прокурора, возможно, областного и районного прокуроров, открывалось дело, связанное с деятельностью бизнеса", - рассказала премьер.

Она уточнила, что открытие дела блокирует работу украинского предприятия. Чтобы решить проблему, генеральный прокурор Руслан Кравченко должен подготовить комплекс действий.

"При этом недобросовестный бизнес будут продолжать проверять", - заверила Свириденко.