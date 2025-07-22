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Зеленський підписав рішення РНБО про мораторій на перевірки бізнесу

Вівторок 22 липня 2025 10:17
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Зеленський підписав рішення РНБО про мораторій на перевірки бізнесу Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua )
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про запровадження правових та організаційних заходів для захисту бізнесу та стимулювання економічного зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ Зеленського.

Відповідно до рішення РНБО, на період воєнного стану в Україні встановлюється мораторій на необґрунтовані перевірки бізнесу та втручання з боку державних органів. Це рішення спрямоване на забезпечення економічної безпеки країни.

Що передбачає рішення

  • Уряд повинен вжити заходів для того, щоб у тримісячний термін активізувати ідентифікацію та стягнення активів осіб, на яких накладено санкції.
  • Протягом місяця уряд повинен вжити заходів для захисту прав іноземних інвесторів, зокрема з іноземним капіталом.
  • Для підприємств із низьким рівнем ризику, а також для авторизованих економічних операторів запроваджуються обмеження на проведення перевірок - за винятком тих, що здійснюють діяльність із підакцизними товарами.
  • Окрім цього, планується усунути дублювання повноважень між контролюючими органами та підвищити прозорість перевірок шляхом створення єдиної інформаційної системи державного нагляду.

Також РНБО рекомендує Верховній Раді якнайшвидше ухвалити низку законопроєктів, зокрема:

  • про посилення захисту бізнесу під час кримінального провадження;
  • про компенсацію інвестицій через податки;
  • про реформу державного нагляду;
  • про відповідальність посадових осіб контролюючих органів;
  • про використання заарештованих російських активів.

Контроль за реалізацією рішення покладено на Секретаря РНБО Рустема Умєрова, а указ набув чинності з моменту оприлюднення.

Мораторій на перевірки бізнесу

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що уряд і РНБО готуються запровадити мораторій на перевірки бізнесу на рік. Вона пояснила, що це дасть змогу продовжити детінізацію економіки, забезпечити рівні умови, які вигідні білому бізнесу.

Вчора ж Зеленський заявив, що в Україні запровадили мораторій на перевірки бізнесу.

Пізніше Свириденко пояснила, що контроль здійснюватиметься лише точково - там, де дійсно існують високі ризики. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський
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