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На год дольше: в Украине увеличился стаж для выхода на пенсию в 60 лет

Фото: на пенсию в 60 лет можно выйти со стажем в 31 год (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсия по возрасту в Украине назначается при наличии у граждан необходимого страхового стажа после достижения возраста 60 или 63 или 65 лет. В 2024 году для выхода на пенсию в 60 лет нужен стаж 31 год.

Согласно закону, право на назначение пенсии по возрасту имеют те, кому в 2024 году исполнилось:

  • 60 лет – при наличии не менее 31 года страхового стажа,
  • 63 года – при наличии не менее 21 года страхового стажа,
  • 65 лет – при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

По условиям пенсионной реформы 2011 года страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию, постепенно увеличивается. С 2028 это будет 35 лет.

Лица, достигшие возраста 60 лет в 2024 году, имеют право на назначение пенсии по возрасту при наличии страхового стажа не менее 31 года. Стаж постепенно увеличивается по условиям пенсионной реформы.

Выплата и индексация пенсий

Ранее первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко сообщила изданию Financial Times, что Украине, вероятно, придется отложить выплату пенсий и зарплат государственным служащим, если ЕС и США не окажут обещанную финансовую помощь в начале следующего года.

После этого министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что правительство Украины может упразднить запланированную с 1 марта индексацию пенсий в случае задержки финансовой помощи Западу. Однако на базовую пенсию денег хватит.

В то же время, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пенсии и зарплаты учителям и врачам в Украине будут платить своевременно, а в марте состоится их индексация, как это предусмотрено законом.

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