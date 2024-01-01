На рік довше: в Україні збільшився стаж для виходу на пенсію у 60 років

Згідно з законом, право на призначення пенсії за віком мають ті, кому у 2024 році виповнилось:

60 років - за наявності не менше 31 року страхового стажу,

63 роки - за наявності не менше 21 року страхового стажу,

65 років - за наявності не менше 15 років страхового стажу.

За умовами пенсійної реформи 2011 року, страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію, поступово збільшується. З 2028 року це буде 35 років.

Особи, які досягли віку 60 років у 2024 році, мають право на призначення пенсії за віком за наявності страхового стажу не менше 31 року. Стаж поступово збільшується за умовами пенсійної реформи.

Виплата та індексація пенсій

Раніше перший віце-прем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко повідомила виданню Financial Times, що Україні, ймовірно, доведеться відкласти виплату пенсій та зарплат державним службовцям, якщо ЄС та США не нададуть обіцяної фінансової допомоги на початку наступного року.

Після цього міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що уряд України може скасувати заплановану з 1 березня індексацію пенсій у разі затримки фінансової допомоги Заходу. Однак на базову пенсію грошей вистачить.

Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що пенсії та зарплати вчителям та лікарям в Україні платитимуть своєчасно, а у березні відбудеться їх індексація, як це передбачено законом.