Шмыгаль сделал заявление о выплате пенсий и зарплат бюджетников в 2024 году

Пенсии и зарплаты учителям и врачам в Украине будут платить своевременно, а в марте пройдет их индексация, как это предусмотрено законом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства.

Шмыгаль отметил, что финансирование дефицита бюджета 2024 года и макрофинансовая ситуация в последние дни стали темой активных обсуждений. В следующем году Украина потребует более 37 млрд долларов внешнего финансирования.

"Мы конечно рассчитываем на поддержку наших международных партнеров. Ведь сейчас есть договоренности с одиннадцатью государствами о многолетних программах финансирования. Есть программа расширенного финансирования с МВФ. Имеем поддержку других международных финансовых организаций", - сказал он.

По его словам, в правительстве четко понимают, какие у них инструменты и варианты.

"И главное. Пенсии в дальнейшем будут платиться вовремя. Индексация состоится в марте 2024 года, как это предусматривает закон. Зарплаты учителей и врачей также будут выплачиваться вовремя", - добавил Шмыгаль.

Индексация пенсий

Напомним, министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что правительство Украины может отменить запланированную с 1 марта индексацию пенсий в случае задержки финансовой помощи Запада.

Ранее первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко сообщила изданию Financial Times, что Украине, вероятно, придется отложить выплату пенсий и зарплат государственным служащим, если ЕС и США не окажут обещанную финансовую помощь в начале следующего года.

Позднее Свириденко в своем Facebook попыталась уточнить свое заявление для иностранной прессы. В частности, она сказала, что риск задержек есть в долгосрочной перспективе, а на начало 2024 года у правительства есть план "Б", однако не уточнила, в чем он состоит.

Министерство социальной политики предлагало провести индексацию пенсий в 2024 году с 1 марта, как это определено законодательно. Размер индексации будет зависеть от уровня инфляции и средней зарплаты. О них можно будет говорить в начале 2024 года после поступления статистических данных за 2023 год.