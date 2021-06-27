Для виходу на пенсію в 60 потрібно буде 35 років стажу вже з 2028 року, - Лазебна

Для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде 35 років стажу. Ця норма почне діяти з 2028 року.

Лазебна згадала, що їй неодноразово доводилося відповідати на питання про те, чому накопичувальний принцип ще не впроваджений.

"Чому їх (журналістів, - ред.) це так цікавить? Тому що, знаючи, що таке солідарна система, коли в тебе буде вік 60 років, у тебе повинен бути стаж 35 років. У 2028 році це буде така норма – 35 років стажу, якщо ти хочеш піти в 60. А коли в тебе була би накопичувальна, то 60 років приходить твій пенсійний вік, який сьогодні в державі пенсійний вік, ти можеш розраховувати на свій власний накопичувальний рахунок", – сказала міністр.