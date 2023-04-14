Год на дне. Украина потопила флагман Черноморского флота РФ: как тонула "Москва"

Год назад крейсер РФ "Москва" ушел на дно Черного моря в результате успешной атаки украинских воинов ракетами "Нептун". Затопление именно того "российского военного корабля", которому была адресована фраза защитника Змеиного, стало одним из наиболее значимых успехов ВСУ с начала полномасштабной войны.

Хроника событий

10 апреля 2022 флагман ВМФ России "Москва" вышел на боевое дежурство из бухты оккупированного Севастополя.

Вечером 13 апреля появилась первая информация о чрезвычайной ситуации на борту крейсера. В тот момент "Москва" находилась недалеко от острова Змеиный.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил о пожаре на вражеском корабле в результате попадания двух украинских крылатых ракет.

Первые кадры пожара на "Москве" (фото: twitter.com/Osinttechnical)

В Минобороны РФ в тот же день подтвердили, что на борту произошло возгорание, причина которого на тот момент "устанавливалась". По официальному сообщению ведомства, из-за пожара на корабле сдетонировал боекомплект, "судно получило значительные повреждения, а экипаж был полностью эвакуирован".

По состоянию на 14 апреля "Москва" все еще была на плаву, но из-за сильного шторма и взрыва боеприпасов судно сильно накренилось.

Russian Black Sea Fleet Prj. 712 sea rescue tug Shakhter (SB-922) alongside the Moskva pic.twitter.com/9LIkERQxLY — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 18, 2022

В ОК "Юг" заявили, что российский корабль был атакован ракетами комплекса "Нептун", из-за мощного взрыва он перевернулся и начал тонуть.

Кроме того, в Оперативном командовании обнародовали запись переговоров с борта корабля, на котором члены экипажа говорят о двух попаданиях и крене судна на бок.

Сложные погодные условия сделали почти невозможным проведение россиянами спасательной операции. Сначала к кораблю направилось 4 технических судна, затем из Крыма вышел буксир, чтобы доставить крейсер в Севастопольскую бухту, но все усилия были тщетны.

Около 23:00 14 апреля Министерство обороны России признало, что "Москва" пошла ко дну, однако не предоставило никакой информации о погибших или пострадавших.

В тот же день в Севастополь доставили только 14 моряков корабля, при этом количество экипажа могло насчитывать более 500 человек.

Самая дорогая потеря для РФ

Стоимость затонувшего крейсера Forbes оценила в 750 млн долларов. Таким образом, "Москва" стала самой дорогой потерей российской техники, уничтоженной украинскими военными. На втором месте – самолет ИЛ-76 (86 млн долларов), на третьем – десантный корабль "Саратов" (75 млн долларов).

К тому же, затопление "Москвы" является первой потерей именно флагманского корабля ВМФ России со времен войны 1904-1905 с Японией, когда имперский флот потерпел поражение у Цусимы. Также это самая большая потеря российского военного флота начиная с 1941 года. Тогда немецкие войска подбили советский линкор "Марат".

В мировых масштабах уничтожение российского крейсера сравнимо с событиями на Фолклендских островах. 41 год назад британская армия потопила аргентинский крейсер "Генерал Бельграно", сходный с "Москвой" по размерам.

Корабль в Севастополе (фото: t.me/NavyOfRussia)

Крейсер "Москва" был главным кораблем ВМФ РФ в Черном море и одним из 6 крупнейших кораблей российского флота.

Под названием "Слава" он был спущен на воду в 1979 году Николаевским судостроительным заводом. В 1996 году был переименован, а в 2000-м стал флагманом Черноморского флота РФ. Прошел две модернизации.

Использовался для поражения судов противника, поддержки десанта, противоракетной и противовоздушной обороны.

На борту было установлено артиллерийское и зенитное вооружение, а также пусковые установки для крылатых ракет и система дальнего радиолокационного обнаружения надводных и воздушных целей. На палубе мог базироваться вертолет.

Потенциальной угрозой эксперты называли возможность размещения на крейсере ядерных боеголовок. Ведь находившиеся на вооружении "Москвы" противокорабельные ракеты "Вулкан" способны нести ядерный заряд. Однако о наличии данного типа оружия на борту корабля ничего не было известно.

Число экипажа "Москвы" составляло около 510 человек. Как флагманский корабль, он должен был иметь оперативный штаб для управления морскими военными операциями.

Российский флагман неоднократно принимал участие в боевых операциях:

В августе 2008 года крейсер находился в территориальных водах Грузии, усиливая группировку российских войск.

усиливая группировку российских войск. В феврале-марте 2014 года "Москва" блокировала выход кораблей украинского флота из бухты Донузлав близ Севастополя.

близ Севастополя. В 2015-2016 корабль обеспечивал защиту российской авиабазы Хмеймим в Сирии от воздушных атак с морской стороны.

Стратегический успех ВСУ

Уничтожение российского крейсера "Москва" в Минобороны Украины относят к 10 главным победам ВСУ за год полномасштабной российской агрессии против нашей страны.

В первые дни вторжения этот корабль находился в районе острова Змеиный и вместе с другим российским судном "Василий Быков" провел артиллерийскую подготовку перед высадкой на остров десанта РФ.

Крейсер выполнял функцию прикрытия групп кораблей РФ в черноморской акватории благодаря мощной системе ПВО (фото: twitter.com/InfoResist)

На его борту была размещена мощная система ПВО, защищавшая целые группы российских кораблей в водах Черного моря. Поэтому после затопления "Москвы" флот агрессора остался без прикрытия, а планы окупантов по высадке десанта в Одессе или Николаеве были фактически обречены.

"В итоге российский флот вынужден прятаться к югу и востоку от Крыма. Кремлевские мечты о десанте на Одессу остались в прошлом. Теперь россияне разве что могут трусливо обстреливать мирных граждан с воздуха", – подчеркнул министр обороны Украины Алексей Резников.

Как заявил руководитель ГУР МО Кирилл Буданов, затопление флагмана ВМФ РФ сыграло ключевую роль в деоккупации Змеиного, которая произошла 30 июня 2022.

Освобождение острова в дальнейшем позволило разблокировать судоходство из украинских портов в Черном море. Благодаря этому вскоре заработал "зерновой коридор".

Также, по данным разведки, уничтожение "Москвы" позволило:

снизить уровень угроз с акватории Черного моря;

нанести удар по морально-психологическому состоянию врага;

заверить оккупантов, что деоккупация Крыма - неизбежна.

Отметим, кораблей такого класса, как "Москва", у РФ осталось два ("Варяг" и "Маршал Устинов"). Однако после закрытия Турцией проливов Дарданеллы и Босфор для военных кораблей, они не могут попасть в Черное море.

Первая удача украинского "Нептуна"

Российский крейсер атаковали две ракеты украинского мобильного берегового комплекса РК-360МЦ "Нептун". Разработку комплекса проводило КБ "Луч".

Он был официально принят на вооружение в 2020 году. Первый дивизион планировалось передать на нужды флота в апреле 2022. Однако "пилотные" ПРК поступили в армию накануне полномасштабного вторжения.

ПРК "Нептун" (фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Комплекс "Нептун" предназначен для поражения боевых кораблей разных типов, действующих как самостоятельно, так и в составе групп.

ПРК оснащен крылатыми ракетами Р-360 с боевой частью 150 кг, совершающими полет на сверхмалых высотах на дальность до 280 км. Увидев и распознав цель, ракета рассчитывает оптимальную траекторию для ее уничтожения, снижается и продолжает полет в считанных метрах от воды.

С учетом скорости ракеты в 900 км/ч с момента захвата цели до ее уничтожения проходит несколько минут.

Уничтожение "Москвы" стало первым удачным применением "Нептуна". Крейсер вошел в зону поражения ПРК, попадание ракет привело к детонации боекомплекта на борту, а погодные условия еще больше усугубили ситуацию для россиян.

"Наши силы и средства обнаружили группу кораблей, в том числе и крейсер "Москва", и ракетный комплекс "Нептун" поразил ее двумя ракетами. Для такого корабля две ракеты – это мало, чтобы он был затоплен. Но он сейчас на дне", – рассказал об операции Командующий ВМС Алексей Неижпапа.

В ответ на потопленный крейсер 15 апреля около 01:30 ночи российские войска нанесли удар по машиностроительному заводу "Визар" в Киевской области, на котором могли изготовлять ракеты для "Нептуна". В результате был поврежден цех и админздание.

Россия не признает реальное количество погибших

Сразу после затопления крейсера в Минобороны РФ заявили, что весь экипаж был эвакуирован. Впоследствии в России официально подтвердили гибель одного члена экипажа, 27 человек объявили пропавшими без вести.

Чрезвычайное событие на "Москве" почти не освещали в государственных росСМИ. Так, телевидение посвятило этой теме в новостях меньше минуты. Родных погибших моряков всячески запугивали, чтобы избежать огласки масштабов произошедшего.

22 апреля 2022 секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что россияне могли спасти 58 человек, а всего на борту было 510 человек.

В апреле-мае российские военные провели спасательную операцию, в ходе которой забрали из уничтоженного крейсера "Москва" тела погибших, изъяли секретное оборудование и документацию.

Севастопольский суд на временно оккупированном полуострове Крым в ноябре прошлого года суд признал погибшими только 17 моряков крейсера. По словам родственников одного из погибших, суды проходили по заявлениям родителей пропавших военнослужащих, а их интересы представляли военная прокуратура и командование воинской части.

Также в СМИ сообщалось, что одним из погибших оказался сын командира дивизии Черноморского флота контр-адмирала Олега Криворога, а более половины матросов крейсера были срочниками.

Легендарная фраза

Российский крейсер "Москва" стал известен еще до затопления благодаря фразе защитников острова Змеиный во время событий первого дня полномасштабной войны, 24 феваля 2022. Когда оккупанты обратились к украинским пограничникам с требованием сдаться, они отправили именно этот "русский военный корабль" в известном направлении.

Фраза стала своего рода девизом для украинцев. "Укрпочта" выпустила марку с изображением крейсера, посвятив ее защитникам Змеиного.

Марка "Укрпочты" с изображением крейсера "Москва" (фото: facebook.com/igor.smelyansky)

По совпадению, ее ввели в обращение 12 апреля 2022 – как раз накануне затопления "Москвы".

Марка получила огромную популярность не только в Украине, но и в мире. Чтобы приобрести ее, в Киеве люди выстраивались в очереди за несколько часов до старта продаж.