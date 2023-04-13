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В честь "Нептуна". В Украине ввели день работников ОПК

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Четверг 13 апреля 2023 17:35
В честь "Нептуна". В Украине ввели день работников ОПК Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

С сегодняшнего дня 13 апреля будет ежегодно отмечаться как день всех работников и работниц оборонно-промышленного комплекса Украины. Президент Владимир Зеленский уже подписал соответствующий указ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

То, что Украина выстояла, продолжает противостоять российской агрессии и освобождать свои земли во многом базируется на качествах всех, кто сегодня эффективно работает в украинском оборонно-промышленном комплексе и способен его развивать.

"Сегодня у нас знаменательный день. 13 апреля 2022 года украинская ракета помогла навести порядок в украинской акватории Черного моря. Благодаря нашему "Нептуну" вражеский флагман отправился именно туда, где ему и место, как и всем другим российским военным кораблям", - заявил президент.

Отметим, что именно 13 апреля ВМС Украины нанесли вражескому крейсеру "Москва" удар двумя крылатыми противокорабельными ракетами Р-360 "Нептун". В результате повреждений корабль перевернулся и затонул. Уже на следующий день враг признал уничтожение "Москвы".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в разведке рассказали как уничтожение российского флагмана "Москва" повлияло на ход войны.

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