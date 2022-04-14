ru ua
Чт, 14 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Найдорожча ціль. Вартість підбитого крейсера "Москва" 750 млн доларів

Новость на русском →
Україна, Четвер 14 квітня 2022 20:39
Найдорожча ціль. Вартість підбитого крейсера "Москва" 750 млн доларів Фото: Україна підбила російський крейсер Москва (wikipedia.org / Mil.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Вчора українські війська уразили ракетами "Нептун" російський ракетний крейсер "Москва", який є флагманом Чорноморського флоту РФ. Цей крейсер став найдорожчою російською технікою, яку підбила чи знищила Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

За даними Forbes, ракетний удар по "Москві" завдав Росії збитків на 750 млн доларів. Таку вартість видання розраховувало, порівнявши вартість крейсеру того ж класу "Україна", який в 1995 році коштував 720 млн.

До цього найдорожчою втратою Росії вважався десантний літак Іл-76, вартість якого оцінюється у 86 млн доларів. Наступний за вартістю - потоплений у порту Бердянська російський десантний корабель "Саратов" - 75 млн доларів.

Стоимость подбитого крейсера «Москва» – $750 млн. Forbes составил рейтинг самой дорогой российской техники, уничтоженной на войне /Фото 1

Нагадаємо, про удар по крейсеру "Москва" у Чорному морі стало відомо сьогодні ввечері. Достеменно невідомо, в якому стані крейсер. Одні джерела кажуть, що крейсер йде на дно, інші - що він має значні ушкодження, але на плаву.

Наразі відомо, що до Севастополя привезли 14 моряків з крейсеру "Москва", однак доля ще майже 500 - невідома.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Чорне море ракетный удар Війна Росії проти України
NEWS
50-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
50-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Перемога, мир, ескалація. За якими сценаріями може піти війна в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перемога, мир, ескалація. За якими сценаріями може піти війна в Україні