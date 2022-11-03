Суд признал моряков с крейсера "Москва" погибшими, но только 17 человек

Во временно оккупированном Севастополе суд признал погибшими 17 моряков, пропавших в результате гибели крейсера "Москва" в апреле 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Агентство ".

16 дел были рассмотрены летом, еще одно в сентябре. По словам отца одного из погибших, суды проходили по заявлениям родителей пропавших военнослужащих, а их интересы представляли военная прокуратура и командование войсковой части.

Моряки, родные которых не обратились в суд, автоматически признаются погибшими по прошествии шести месяцев.

Напомним, что крейсер "Москва" получил серьезные повреждения в результате пожара и взрывов в ночь с 13 на 14 апреля. Украинская сторона заявила, что атаковала российский флагман двумя противокорабельными ракетами "Нептун". Минобороны РФ до сих пор не подтвердило потерю корабля в боевых действиях.

По оценкам экспертов, потеря крейсера "Москва" стала самой дорогой за время войны России против Украины. Его остаточная стоимость составила около 750 млн долларов.