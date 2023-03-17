Буданов объяснил, почему для Украины было важным возвращение контроля над островом Змеиный

Для Украины особождение Змеиного было одной из главных задач. Поскольку без восстановления контроля над островом стало бы невозможным какое-либо судоходство из портов в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника ГУР Кирилла Буданова в фильме по документальной трилогии "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле".

"Без этого россияне просто экономически бы нас уничтожили", - отметил генерал-майор.

Ключевым для деокупации Змеиного стало затопление 13 апреля флагмана ЧФ РФ ракетного крейсера "Москва" ударом двух противокорабельных ракет украинского мобильного берегового комплекса РК-360МЦ Нептун.

В свою очередь командующий Военно-морскими силами ВСУ вицеадмирал Алексей Неижпапа указал, что затопление "Москвы", уничтожение нескольких десантных кораблей, катеров противника, в общем нарушение логистики острова - все это в дальнейшем повлияло на его освобождение от захватчиков.

"Это касается морского компонента. Что касается воздушного компонента - это знаменитые "Байрактары" морской авиации, работавшие с первых дней войны, начиная с Херсонской области, и впервые их Украина применяла по боевому по морским целям", - пояснил офицер.

О сопротивлении, которое оказывали оккупанты на Змеином, рассказал командир одной из штурмовых групп спецназначения ГУР МО Украины с позывным "Скин".

"Сооружений было много. Им было где прятаться, они очень быстро двигались, они не сидели на одном месте, они постоянно меняли позиции, они готовились к обороне. Я вам скажу, это достаточно эпическое сражение было", - говорил военный.

Боец добавил, что тогда россияне "нагнали на остров кучу людей, вертушек, всего остальных - их там просто умножили на ноль и все. И они сделали жест доброй воли".