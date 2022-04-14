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Крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження після вибуху, - Міноборони РФ

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Київ, Четвер 14 квітня 2022 02:13
Крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження після вибуху, - Міноборони РФ Ракетний крейсер "Москва" (Фото: zn.ua)
Автор: Константин Широкун

У Міністерстві оборони Росії підтвердили, що ракетний крейсер "Москва", який є флагманом Чорноморського флоту РФ, отримав серйозні пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

У Міноборони Росії також повідомили, що причиною серйозних пошкоджень став здетонував боєзапас. Також згідно з офіційним повідомленням, екіпаж повністю евакуйований, причини пожежі встановлюються.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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