Минус 15 миллионов: нарушает ли новый закон права родственников пропавших без вести

Законопроект №13646, который приняла Верховная Рада 25 февраля, меняет механизм выплаты родственникам пропавших без вести защитников в случае признания их гибели. Нововведение возмутило семьи военных – они призывают президента наложить вето на закон.

РБК-Украина разбиралось, что на самом деле изменится и не нарушают ли новые условия выплат права родственников без вести пропавших защитников.

Главное:

Суть изменений: Государство вводит предельную сумму выплат не менее 15 миллионов гривен , чтобы обеспечить справедливость для каждой семьи пропавших и погибших воинов;

Государство вводит предельную сумму выплат , чтобы обеспечить справедливость для каждой семьи пропавших и погибших воинов; Позиция Минобороны: Цель – обеспечение справедливости и равенства между семьями погибших и пропавших.

Цель – обеспечение справедливости и равенства между семьями погибших и пропавших. Позиция родственников: Закон сужает права семей, которые уже имеют статус пропавших, и действует "задним числом".

Закон сужает права семей, которые уже имеют статус пропавших, и действует "задним числом". Риски: Юристы видят риск неконституционности и прогнозируют судебные споры.

Что изменится в механизме выплат родственникам пропавших без вести

Чтобы новый закон 13646 вступил в действие, его еще должен подписать президент Владимир Зеленский.

По состоянию на сегодня:

пропавшим без вести военнослужащим ежемесячно начисляется денежное обеспечение (не менее 120 тысяч гривен), половина из которого получает его семья и в случае признания его погибшим семья также получает дополнительно ОДП в размере 15 млн грн;

семьи погибших военнослужащих получают одноразовую денежную помощь (ОДП) в размере 15 млн грн в соответствии с постановлениями Кабинета Министров Украины и профильного законодательства.

То есть речь идет о разных по природе выплатах:

в случае без вести пропавшего – это временная социальная гарантия до установления статуса;

в случае погибшего – это компенсационная одноразовая помощь в связи со смертью.

Законопроект 13646 планирует изменить механизм выплаты ОДП семьям пропавших защитников – им будут доплачивать разницу, чтобы общая сумма получилась 15 млн грн.

Добавим, что сейчас в Украине более 90 тысяч военных официально признаны без вести пропавшими.

Почему изменят механизм выплат: объяснение Министерства обороны

Главная цель изменений – обеспечение справедливости и равенства всех семей. До сих пор семьи, чьи родные сразу были признаны погибшими, получали 15 млн грн, тогда как семьи пропавших без вести получали часть денежного обеспечения в течение всего времени поиска, а затем другую часть в виде наследства и дополнительно ОГД в размере 15 млн грн, объясняют МО в комментарии РБК-Украина.

"Это создавало ситуацию, когда социальная поддержка для семей пропавших без вести и погибших существенно отличалась. Выплаты и социальная поддержка –очень чувствительный вопрос, поэтому здесь главный принцип – справедливость. Семьи погибших не должны получить меньше, чем семьи пропавших без вести. Это несправедливо. Все герои – равны", – отмечают в ведомстве.

Согласно законодательству порядок выплат должен утвердить Кабинет министров Украины. В свою очередь, Минобороны последовательно выступает за принципы равенства и справедливости в вопросах поддержки семей погибших защитников.

При этом в министерстве отмечают, что изменение механизмов выплат создаст одинаковые гарантии для каждого героя независимо от обстоятельств.

"Если военный пропал без вести, ежемесячно начисляется денежное обеспечение не менее 120 тыс. грн. Государство надеется на возвращение каждого героя", – добавляют в МО.

Если военный написал распоряжение – все средства будут начисляться указанному им лицу. В противном случае – половина выплат сохраняется на депонированном счете за военным и в случае его возвращения выплачивается ему. Другая часть выплачивается членам его семьи.

"В случае подтверждения гибели родные получают сумму, чтобы общий объем выплат составил 15 млн грн. Независимо от обстоятельств подтверждения гибели все семьи героев получают одинаковую сумму выплат", – говорят в ведомстве.

В то же время там отмечают, что новый закон не остановит поиски пропавших без вести.

"Поиски пропавших – наш топ-приоритет, процесс продолжается непрерывно как на поле боя, так и на международном уровне. Законопроект на него не влияет –мы прилагаем все возможные усилия к поиску без вести пропавших военных", – подчеркивают в МО.

Как на изменения реагируют родственники пропавших защитников

После принятия законопроекта 13646 ряд объединений родственников пропавших военных публично раскритиковали нововведения и заявили о нарушении их прав. Семьи собираются обратиться к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы тот наложил вето на закон.

"Закон №13646 в части изменения механизма одноразового пособия сужает права семей, которые уже имеют статус пропавших без вести, и меняет условия получения гарантий задним числом, создавая эффект ретроактивного ухудшения правового положения", – говорится в обращении семей пропавших без вести 150 отдельной механизированной бригады на Facebook.

На сайте Кабмина уже зарегистрировали петицию об отмене законопректа 13643. За полтора суток она набрала более 11 тысяч подписей из необходимых 25 тысяч.

Петиция за отмену законопроекта 13646 (скриншот)

Уравнивание прав родственников или наоборот нарушение: что говорят юристы

"Новый закон уменьшает финальный размер выплаты для тех, кто уже находится в статусе без вести пропавшего или меняет правила после того, как право уже возникло, то это может расцениваться как сужение социального права, что создает риск неконституционности", – объясняет в комментарии РБК-Украина юрист практики перерасчета пенсий и военного права ЮК "Приходько и партнеры" Алена Чмона.

Особенно это касается случаев, когда право на ежемесячные выплаты уже реализуется и семья находится в правоотношениях с государством.

"Европейский суд по правам человека в своей практике неоднократно подчеркивал защиту легитимных ожиданий. Это означает, если лицо уже приобрело право, рассчитывало на определенный объем гарантий, действовало добросовестно, то государство не может произвольно изменить правила таким образом, чтобы ухудшить его положение", – добавляет Чмона.

По словам юриста, если закон № 13646 будет применен к семьям защитников, которые уже имеют статус пропавших, это создаст риски:

судебных споров;

обращений в Конституционный Суд;

исков по защите имущественных прав.

"Наиболее юридически безопасный вариант – это применение новых правил исключительно к новым случаям, то есть: к военнослужащим, пропавшим без вести после вступления в силу закона", – отмечает Чмона.

При этом в Минобороны заявляют, что согласно правовой позиции Конституционного Суда Украины, изложенной в Решении от 26 декабря 2011 года No 20-рп/2011, предусмотренные законами социально-экономические права не являются абсолютными.

"В случае возникновения условий военного или чрезвычайного положения, необходимости обеспечения национальной безопасности Украины, модернизации системы социальной защиты и т.д. государство может осуществить соответствующее перераспределение своих расходов с целью сохранения справедливого баланса между интересами личности и общества", – объясняют в Минобороны.

По их словам, Верховная Рада, исходя из финансово-экономических возможностей государства и с целью сохранения справедливого баланса между интересами личности и общества, имеет возможность вводить, изменять, отменять или возобновлять такие льготы, поскольку они не имеют фундаментального характера, а, следовательно, не могут рассматриваться как конституционные права, свободы и гарантии их реализации.

Не нарушает ли текущий механизм права родственников погибших

"Существует определенный аргумент, что предыдущий (текущий) механизм мог ставить семьи без вести пропавших в финансово более выгодное положение, чем семьи погибших", – говорит юрист.

Чмона отмечает, что с правовой точки зрения ситуации не являются тождественными:

статус погибшего – юридически установленный факт смерти;

статус без вести пропавшего – состояние правовой неопределенности.

"Ежемесячные выплаты выполняют другую социальную функцию – обеспечение текущих потребностей в ситуации неопределенности и отсутствия доступа ко многим правовым механизмам (наследование, прекращение обязательств и т.д.)", – подчеркивает эксперт.

Следовательно, предыдущая модель могла быть обоснована разной правовой природой статусов, что исключает автоматическую дискриминацию.

"Переход к единой предельной сумме компенсации может быть обоснован с позиции равенства и бюджетной предсказуемости. В то же время решающим является соблюдение конституционных принципов – недопустимости сужения прав, правовой определенности и защиты ожиданий семей, которые уже находятся в соответствующих правоотношениях", – добавляет Чмона.