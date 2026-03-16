Годовщина оккупации Крыма: Турция сделала заявление, которое не понравится России

14:19 16.03.2026 Пн
2 мин
Неприятный сюрприз для РФ
aimg Ірина Глухова
Годовщина оккупации Крыма: Турция сделала заявление, которое не понравится России Фото: Турция не признает аннексию Крыма (Getty Images)

Турция не признает аннексию Крыма Россией, поддерживает территориальную целостность Украины и продолжит следить за положением крымских татар на полуострове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Турции.

Читайте также: "Мы не имели приказа открывать огонь". История военной о первых днях оккупации Крыма

"В двенадцатую годовщину аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым Украины после незаконного референдума мы вновь подтверждаем, что не признаем эту фактическую ситуацию, которая противоречит международному праву", - заявили в МИД Турции.

В дипломатическом ведомстве также отметили, что Турция и в дальнейшем будет поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Наша страна, которая решительно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, будет продолжать внимательно следить за развитием событий на полуострове, в частности за ситуацией с крымскотатарскими турками, и будет держать это на повестке дня", - говорится в заявлении.

Между тем в России пока не комментировали заявление Министерства иностранных дел Турции о непризнании аннексии Крыма.

Оккупация Крыма

В феврале 2014 года Россия начала операцию по захвату Крымского полуострова, используя своих так называемых "зеленых человечков" (военных без опознавательных знаков).

Под прицелом оружия и в условиях полного игнорирования украинского законодательства оккупанты организовали незаконный "референдум", результаты которого были сфальсифицированы.

Уже 18 марта 2014 года Кремль официально объявил об аннексии Крыма и включении его в состав РФ.

Мировое сообщество подавляющим большинством голосов в ООН осудило эти действия как грубое нарушение международного права и суверенитета Украины.

С тех пор полуостров находится под временной оккупацией, а Украина и ее международные партнеры последовательно выступают за возвращение Крыма под контроль Киева.

Также сообщалось, что из-за оккупации полуострова около 50 тысяч крымских татар были вынуждены покинуть Крым. Особенно активно люди выезжали после того, как в 2022 году российские оккупанты объявили мобилизацию в армию РФ.

