Годовщина оккупации Крыма: Турция сделала заявление, которое не понравится России

Турция не признает аннексию Крыма Россией, поддерживает территориальную целостность Украины и продолжит следить за положением крымских татар на полуострове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Турции.

"В двенадцатую годовщину аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым Украины после незаконного референдума мы вновь подтверждаем, что не признаем эту фактическую ситуацию, которая противоречит международному праву", - заявили в МИД Турции.

В дипломатическом ведомстве также отметили, что Турция и в дальнейшем будет поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Наша страна, которая решительно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, будет продолжать внимательно следить за развитием событий на полуострове, в частности за ситуацией с крымскотатарскими турками, и будет держать это на повестке дня", - говорится в заявлении.

Между тем в России пока не комментировали заявление Министерства иностранных дел Турции о непризнании аннексии Крыма.