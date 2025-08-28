Rheinmetall построит в Румынии пороховой завод

Румыния и немецкий концерн Rheinmetall построят завод по производству пороха для боеприпасов в городе Виктория, что в центральной части страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Румынии.

Отмечается, что рамочную договоренность о строительстве порохового завода в среду подписал в Берлине министр экономики Румынии Раду Мируца и гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер.

"Сегодняшняя церемония состоялась после нескольких недель интенсивных дискуссий и переговоров, серьезной работы, с уважением к партнерам, но с твердостью в защите интересов Румынии", - отмечает Минэкономики Румынии.

Предварительно, строительство завода, которое начнется в 2026 году и продлится три года, обойдется в 535 миллионов евро. Завод также обеспечит создание 700 новых рабочих мест.

Он будет обеспечивать порохом как Румынию, так и другие государства.