Rheinmetall построит в Румынии пороховой завод

Война в Украине
Четверг 28 августа 2025
Автор: Наталья Кава

Румыния и немецкий концерн Rheinmetall построят завод по производству пороха для боеприпасов в городе Виктория, что в центральной части страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Румынии.

Отмечается, что рамочную договоренность о строительстве порохового завода в среду подписал в Берлине министр экономики Румынии Раду Мируца и гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер.

"Сегодняшняя церемония состоялась после нескольких недель интенсивных дискуссий и переговоров, серьезной работы, с уважением к партнерам, но с твердостью в защите интересов Румынии", - отмечает Минэкономики Румынии.

Предварительно, строительство завода, которое начнется в 2026 году и продлится три года, обойдется в 535 миллионов евро. Завод также обеспечит создание 700 новых рабочих мест.

Он будет обеспечивать порохом как Румынию, так и другие государства.

Что известно о Rheinmetall

Rheinmetall - это немецкий оборонный концерн, специализирующийся на производстве бронетехники, артиллерийских систем, боеприпасов, систем ПВО, а также электроники и дронов. В частности, концерн поставляет Украине БМП, танки, САУ, боеприпасы и ПВО.

Напомним, что ранее в Rheinmetall сообщили о строительстве в Украине совместного завода по производству снарядов. Меморандум о создании совместного предприятия был подписан во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

В августе стало известно, что немецкий оборонный концерн планирует удвоить мощности украинского завода по изготовлению 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

