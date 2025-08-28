ua en ru
Rheinmetall збудує у Румунії пороховий завод

Четвер 28 серпня 2025 01:45
Rheinmetall збудує у Румунії пороховий завод
Автор: Наталія Кава

Румунія та німецький концерн Rheinmetall збудують завод з виробництва пороху для боєприпасів у місті Вікторія, що в центральній частині країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки Румунії.

Зазначається, що рамкову домовленість про будівництво порохового заводу в середу підписав у Берліні міністр економіки Румунії Раду Міруца та гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер.

"Сьогоднішня церемонія відбулася після кількох тижнів інтенсивних дискусій і переговорів, серйозної роботи, з повагою до партнерів, але з твердістю у захисті інтересів Румунії", - зазначає Мінекономіки Румунії.

Попередньо, будівництво заводу, яке почнеться у 2026 році й триватиме три роки, обійдеться у 535 мільйонів євро. Завод також забезпечить створення 700 нових робочих місць.

Він буде забезпечувати порохом як Румунію, так і інші держави.

Що відомо про Rheinmetall

Rheinmetall - це німецький оборонний концерн, що спеціалізується на виробництві бронетехніки, артилерійських систем, боєприпасів, систем ППО, а також електроніки та дронів. Зокрема, концерн постачає Україні БМП, танки, САУ, боєприпаси і ППО.

Нагадаємо, що раніше у Rheinmetall повідомили про будівництво в Україні спільного заводу з виробництва снарядів. Меморандум про створення спільного підприємства було підписано під час Мюнхенської конференції з питань безпеки.

У серпні стало відомо, що німецький оборонний концерн планує подвоїти потужності українського заводу з виготовлення 155-міліметрових артилерійських снарядів.

