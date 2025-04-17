Ракеты Taurus не изменят ход войны: глава Rheinmetall сказал, что нужно Украине

Решающее значение в российско-украинской войне имеют не дальнобойные ракеты, а классическая артиллерия.

Об этом заявил директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Handelsblatt .

Паппергер скептически относится к поставкам крылатых ракет Taurus в Украину. "Это ничего не меняет на войне, Taurus не способны изменить ход игры", - сказал он.

"Игру меняют классические артиллерийские боеприпасы. Только с их помощью Украина может держать русских на расстоянии", - считает он.

Паппергер сказал Rheinmetall будет производить в Унтерлюссе (Нижняя Саксония) значительно больше артиллерийских снарядов, чем планировалось ранее. "Вместо 200 тысяч снарядов мы сможем производить там до 350 тысяч артиллерийских снарядов. Для этого мы инвестировали в предприятие в общей сложности около 600 млн евро", - заявил он.

Унтерлюсс станет вторым по величине артиллерийским заводом в Европе - после завода в Испании, где планируется производить 450 тысяч снарядов в год.

Перевооружение Европы

Паппергер считает, что перевооружение в Европе необратимо, поскольку Rheinmetall заключает только долгосрочные контракты. "Все хотят заводы - мы можем их построить", - сказал генеральный директор оборонного концерна.

Паппергер ожидает, что компания Rheinmetall в течение следующих пяти лет получит объем заказов в размере 300 млрд евро. "К 2030 году бюджет Европы может вырасти до одного триллиона евро", - сказал он. Около половины этой суммы пойдет на инвестиции.

Передача Украине ракет Taurus

Напомним, будущий канцлер Германии Мерц заявил, что готов поддержать передачу Украине крылатых ракет Taurus. По его словам, Украина может применить ракеты ударов по Крымскому мосту.

Долгое время против решения выступал действующий канцлер Олаф Шольц, который уже вскоре покидает пост.