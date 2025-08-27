Rheinmetall открывает крупнейший в Европе завод по производству снарядов

На мероприятие приедут гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер, министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клинбайль, министр обороны Борис Писториус и генсек НАТО Марк Рютте.

Строительство и запуск

Строительство предприятия началось в начале 2024 года при участии бывшего канцлера Олафа Шольца. Изначально завод планировали открыть весной или в начале лета 2025 года.

Тестовые операции начались во втором квартале этого года. После выхода на полную мощность в 2027 году завод сможет выпускать до 350 тысяч артиллерийских снарядов ежегодно.

Производственные мощности

Новый завод в северо-западной Германии состоит из двух зданий: одно предназначено для выпуска 155-мм артиллерийских снарядов, другое - для зарядки, сборки и упаковки.

Инвестиции в проект составили около 500 млн евро. На предприятии будет создано более 500 рабочих мест. С 2026 года здесь планируется производство реактивной артиллерии.

Другие проекты Rheinmetall

Компания недавно завершила еще один крупный проект в Германии - завод в городе Веце возле нидерландской границы. Там производятся центральные части фюзеляжа для истребителя F-35 компании Lockheed Martin.

Сегмент вооружений и боеприпасов стал главным драйвером роста Rheinmetall за последние три года. В первой половине 2025 года продажи в этом направлении составили 724 млн евро.

Расширение в Европе и Украине

Инфраструктура производства 155-мм снарядов у компании охватывает несколько стран Европы. Паппергер объявил о планах построить в Болгарии завод боеприпасов и пороховой завод.