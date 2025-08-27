Rheinmetall відкриває найбільший у Європі завод із виробництва снарядів

На захід приїдуть гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер, міністр фінансів і віце-канцлер Німеччини Ларс Клінбайль, міністр оборони Борис Пісторіус і генсек НАТО Марк Рютте.

Будівництво та запуск

Будівництво підприємства почалося на початку 2024 року за участю колишнього канцлера Олафа Шольца. Спочатку завод планували відкрити навесні або на початку літа 2025 року.

Тестові операції почалися в другому кварталі цього року. Після виходу на повну потужність у 2027 році завод зможе випускати до 350 тисяч артилерійських снарядів щорічно.

Виробничі потужності

Новий завод у північно-західній Німеччині складається з двох будівель: одна призначена для випуску 155-мм артилерійських снарядів, інша - для заряджання, збирання та пакування.

Інвестиції в проєкт склали близько 500 млн євро. На підприємстві буде створено понад 500 робочих місць. З 2026 року тут планується виробництво реактивної артилерії.

Інші проєкти Rheinmetall

Компанія нещодавно завершила ще один великий проєкт у Німеччині - завод у місті Веце біля нідерландського кордону. Там виробляються центральні частини фюзеляжу для винищувача F-35 компанії Lockheed Martin.

Сегмент озброєнь і боєприпасів став головним драйвером зростання Rheinmetall за останні три роки. У першій половині 2025 року продажі в цьому напрямку склали 724 млн євро.

Розширення в Європі та Україні

Інфраструктура виробництва 155-мм снарядів у компанії охоплює кілька країн Європи. Паппергер оголосив про плани побудувати в Болгарії завод боєприпасів і пороховий завод.