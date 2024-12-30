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Rheinmetall и Литва создадут совместное предприятие по производству боеприпасов

Понедельник 30 декабря 2024 20:19
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Rheinmetall и Литва создадут совместное предприятие по производству боеприпасов Иллюстративное фото: Rheinmetall построит завод в Литве (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall и две литовские государственные компании подписали соглашение о создании совместного предприятия. Они будут создавать 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

По данным издания Rheinmetall подписал договор с предприятием энергетической группы Epso-G Epso-G Invest и оружейным заводом в Гирайте. Они вместе построят завод по производству 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов в Байсогали, предварительная стоимость которого составляет 260 млн евро.

Rheinmetall будет принадлежать 51%, Epso-G Invest - 48%, а оружейному заводу в Гирайти - 1% акций Rheinmetall Defence Lithuania.

"Подписав соглашение, все стороны обязались внести ожидаемую долю в реализацию проекта", - отметил представитель Epso-G Гедиминас Петраускас.

Rheinmetall в Украине

Напомним, в конце октября директор Rheinmetall Армин Паппергер рассказал, что его компания открыла в Украине первый завод. Всего таких построят четыре.

Он уточнял, что на одном из таких заводов будут изготавливать боеприпасы.

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