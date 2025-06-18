Rheinmetall объединился с американской компанией для производства дронов
Американский производитель беспилотников Anduril и немецкий оборонный гигант Rheinmetall будут сотрудничать в создании дронов для европейских рынков. Это свидетельствует о том, что Европа использует американские технологии для повышения военного потенциала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Компании будут совместно разрабатывать европейские варианты беспилотных летательных аппаратов Barracuda и Fury компании Anduril, а также изучать возможности создания твердотопливных ракетных двигателей, которые используются для приведения в движение ракет и снарядов.
После вторжения России в Украину и на фоне обеспокоенности по поводу обязательств США в сфере обороны при президенте Дональде Трампе многие европейские страны пообещали увеличить военные расходы.
Однако Европа по-прежнему сильно зависит от американских оборонных компаний в плане заполнения критических пробелов в возможностях - не только в традиционных системах, таких как истребители и ракеты, но и в новых технологиях, таких как искусственный интеллект, спутники на низкой околоземной орбите и беспилотники.
Новая технология
Базирующаяся в Калифорнии компания Anduril является частью волны американских компаний в сфере оборонных технологий, включая фирму Palantir, занимающуюся искусственным интеллектом, и компанию SpaceX Илона Маска, которые бросают вызов традиционным гигантам оборонного производства, предлагая более быстрые инновации.
Война в Украине показала растущую важность беспилотников в современной войне. Barracuda разработана так, чтобы быть дешевой, быстрой в сборке и простой в запуске в больших количествах, и может действовать как крылатая ракета. Fury - более дорогой, малозаметный, дальнобойный беспилотник, предназначенный для боя и наблюдения.
"Вместе с Rheinmetall мы создаем системы, которые можно быстро производить, широко развертывать и адаптировать по мере развития миссий НАТО", - заявил Брайан Шимпф, генеральный директор Anduril Industries.
Rheinmetall
Rheinmetall - немецкий оборонный концерн, специализирующийся на производстве бронетехники (включая БМП Lynx и Marder, танки Leopard 1/2), артиллерийских систем (PzH 2000), боеприпасов (от 20 до 155 мм), систем ПВО (Skynex), а также электроники и дронов.
Концерн поставляет Украине БМП, танки, САУ, боеприпасы и ПВО, а также планирует открыть завод в Украине.
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