Rheinmetall ждет рост продаж на фоне увеличения расходов Европы на оборону

Rheinmetall AG прогнозирует, что продажи и операционная прибыль продолжат расти в этом году. Немецкий производитель оружия получит выгоду от резкого роста расходов на оборону в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Rheinmetall прогнозирует рост выручки на 25-30%. В его основном оборонном бизнесе рост продаж достигнет 40%.

"В Европе началась эпоха перевооружения, которая потребует от всех нас многого", - заявил генеральный директор Армин Паппергер.

Rheinmetall готов стать крупным бенефициаром европейского оружейного бума, который был вызван войной против Украины и недавними угрозами Америки отказаться от своих обязательств по безопасности на континенте. Новое правительство Германии планирует разблокировать сотни миллиардов евро на военные расходы и подталкивает лидеров ЕС последовать его примеру.

Акции Rheinmetall выросли более чем вдвое за последний год, поскольку компания расширила производство и создала огромную книгу заказов на свои боеприпасы и военные машины.

В прошлом году консолидированные продажи выросли на 36% до примерно 9,75 млрд евро. Оборонный подрядчик также опубликовал рекордный портфель заказов в размере 55 млрд евро, что выше 38,3 млрд евро в предыдущем году.

Rheinmetall производит все, от бронированных грузовиков и беспилотников до 120-мм гладкоствольной пушки танка Leopard 2. Компания строит новые заводы в таких странах, как Литва, Венгрия, Румыния и Украина, чтобы удовлетворить растущий спрос на свое оружие и боеприпасы.

Акции компании выросли более чем на 1000% с тех пор, как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года. Акции конкурентов BAE Systems, Thales и Leonardo также взлетели. Компания Leonardo заявила, что ожидает заказов на сумму 118 млрд евро в течение следующих пяти лет, поскольку Европа увеличивает расходы на оборону, чтобы заполнить вероятную пустоту, оставленную США.

В прошлом месяце Паппергер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить расширение присутствия компании в Украине. Паппергер и Зеленский обсудили совместные о проекты, в частности, касающиеся производства 155-мм боеприпасов в Украине.