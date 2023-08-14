В Rheinmetall подтвердили планы поставить Украине беспилотную систему Luna

Украина получит систему воздушной разведки нового поколения Luna от Германии. Это должно произойти в течение 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкий оборонный концерн Rheinmetall .

Компания Rheinmetall достигла еще одной важной вехи со своим разведывательным беспилотником Luna NG.

"Воздушно-десантные беспилотные средства ближней разведки нового поколения теперь будут развернуты в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в текущем 2023 году технологическая группа из Дюссельдорфа поставит Вооруженным силам Украины систему воздушной разведки от имени Германии.

Размещенный сейчас заказ составляет небольшую двузначную сумму в миллионах евро. Таким образом, Rheinmetall делает еще один важный вклад в повышение возможностей украинских вооруженных сил за счет передовых технологий.

Что в Rheinmetall говорят о Luna

Система Luna NG уже наработала несколько тысяч летных часов и зарекомендовала себя в эксплуатации у зарубежных заказчиков.

Оперативный опыт войны в Украине показывает решающую роль результатов разведки в режиме реального времени в проведении операций. Luna NG была разработана именно для этой цели.

"Это одна из новейших систем беспилотной воздушной разведки, классификации и обнаружения объектов в режиме реального времени", - сообщил концерн.

Из чего состоит беспилотная система

Беспилотная авиационная система Luna NG состоит из наземной станции управления с несколькими летательными аппаратами, беспилотными летательными аппаратами.

В состав системы также входят стартовая катапульта, дополнительное оборудование страховочной сетки для десантирования и оборудование для быстрого ремонта.

Все компоненты системы загружаются на грузовики HX с системами зарядки сменных кузовов от Rheinmetall MAN Military Vehicles.

Передача вооружения Украине от Rheinmetall

В компании Rheinmetall заявили 25 июля, что Украина получит две передовые системы противовоздушной обороны Skynex, включая боеприпасы воздушного подрыва, во второй половине 2023 года.

Также немецкий оборонный концерн приобрел 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems. Rheinmetall планирует их отремонтировать и отправить в Украину.