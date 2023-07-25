Rheinmetall в этом году передаст Украине еще две системы ПВО Skynex

Во второй половине 2023 года Украина получит две передовые системы противовоздушной обороны Skynex.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rheinmetall .

Оборонный концерн рассказал о своих поставках систем ПВО в Украину. Успех 35-мм зенитного танка "Гепард" в Украине подчеркивает эффективность пушечной ПВО, особенно против крылатых ракет и беспилотников.

Также концерн похвалил современную установку Skynex, которая также является пушечной системой.

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Отмечается, что система предназначена для операций ПВО очень близкого радиуса действия, где управляемые ракеты малоэффективны.

"Использование программируемых 35-мм боеприпасов Ahead, разработанных компанией Rheinmetall именно для этой цели, обходится значительно дешевле, чем сопоставимые системы на базе управляемых ракет", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что невозможно воздействовать или отклонять 35-мм снаряды средствами радиоэлектронного противодействия.

Новые поставки систем ПВО

Rheinmetall заявляет, что во второй половине 2023 года Украина получит две передовые системы противовоздушной обороны Skynex, включая боеприпасы воздушного подрыва.

Системы Skynex будут установлены на новые военные грузовики Rheinmetall HX 8x8.

Skynex в Украине

Ранее сообщалось, что Германия отправит в Украину две системы ПВО малого радиуса действия Skynex.

РБК-Украина писала о том, что концерн Rheinmetall взялся за производство новых систем противовоздушной обороны Skynex для нашей страны. Ожидалось, что Украина получит две единицы ПВО не раньше 2024 года.

В конце апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что системы противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex уже находятся на боевом дежурстве в Украине.