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У Rheinmetall підтвердили плани поставити Україні безпілотну систему Luna

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Понеділок 14 серпня 2023 16:57
У Rheinmetall підтвердили плани поставити Україні безпілотну систему Luna Фото: безпілотна система Luna New Generation (Rheinmetall com)
Автор: Дмитро Браславський

Україна отримає систему повітряної розвідки нового покоління Luna від Німеччини. Це має відбутися протягом 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецький оборонний концерн Rheinmetall.

Компанія Rheinmetall досягла ще однієї важливої віхи зі своїм розвідувальним безпілотником Luna NG.

"Повітряно-десантні безпілотні засоби ближньої розвідки нового покоління тепер будуть розгорнуті в Україні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поточного 2023 року технологічна група з Дюссельдорфа поставить Збройним силам України систему повітряної розвідки від імені Німеччини.

Розміщене зараз замовлення становить невелику двозначну суму в мільйонах євро. Таким чином, Rheinmetall робить ще один важливий внесок у підвищення можливостей українських збройних сил за рахунок передових технологій.

Що в Rheinmetall говорять про Luna

Система Luna NG вже напрацювала кілька тисяч льотних годин і зарекомендувала себе в експлуатації у закордонних замовників.

Оперативний досвід війни в Україні показує вирішальну роль результатів розвідки в режимі реального часу в проведенні операцій. Luna NG була розроблена саме для цієї мети.

"Це одна з новітніх систем безпілотної повітряної розвідки, класифікації та виявлення об'єктів у режимі реального часу", - повідомив концерн.

З чого складається безпілотна система

Безпілотна авіаційна система Luna NG складається з наземної станції управління з кількома літальними апаратами, безпілотними літальними апаратами.

До складу системи також входять стартова катапульта, додаткове обладнання страхувальної сітки для десантування та обладнання для швидкого ремонту.

Усі компоненти системи завантажуються на вантажівки HX із системами зарядки змінних кузовів від Rheinmetall MAN Military Vehicles.

Передача озброєння Україні від Rheinmetall

У компанії Rheinmetall заявили 25 липня, що Україна отримає дві передові системи протиповітряної оборони Skynex, включно з боєприпасами повітряного підриву, в другій половині 2023 року.

Також, німецький оборонний концерн придбав 50 танків Leopard 1 у бельгійської компанії OIP Land Systems. Rheinmetall планує їх відремонтувати та відправити в Україну.

Раніше Reuters повідомляло, що німецький концерн Rheinmetall поставить в Україну безпілотну систему Luna.

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