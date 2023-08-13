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Немецкий концерн Rheinmetall поставит в Украину беспилотную систему Luna, - СМИ

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Воскресенье 13 августа 2023 02:57
Немецкий концерн Rheinmetall поставит в Украину беспилотную систему Luna, - СМИ Фото: беспилотная система Luna New Generation (Rheinmetall com)
Автор: Максим Шушко

Немецкая компания Rheinmetall до конца года поставит в Украину беспилотную систему Luna New Generation.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что в "пакет беспилотников" входят наземная станция управления с несколькими дронами, стартовая катапульта и военные грузовики.

Следует отметить, что система LUNA NG является первым ударным беспилотником немецкого производства. Разведывательный БПЛА может нести до восьми мультикоптеров с вооружением. В полете дрон отличается низкими акустическими, тепловыми и радиолокационными сигнатурами.

"Совершая разведку, LUNA NG поможет определить цели и доставить к ним средства поражения", - отмечают в Rheinmetall.

Передача вооружения Украине от Rheinmetall

В компании Rheinmetall заявили 25 июля, что Украина получит две передовые системы противовоздушной обороны Skynex, включая боеприпасы воздушного подрыва, во второй половине 2023 года.

Также, немецкий оборонный концерн приобрел 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems. Rheinmetall планирует их отремонтировать и отправить в Украину.

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